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Бразильская стюардесса показала фигуру в бикини во время отдыха на яхте 

Lenta.ru 59 минут назад
Стюардесса показала фигуру на яхте
Фото: @blsbrunalarissa
Прославившаяся в социальных сетях бразильская стюардесса и блогер Бруна Ларисса (Bruna Larissa) поделилась откровенным снимком с поклонниками во время отдыха. Фото появилось в ее Instagram-аккаунте.
На снимке сотрудница авиакомпании Azul Airlines позирует перед камерой в темно-зеленом бикини, сидя на краю яхты. Ее образ дополнен разноцветным парео, очками бразильского бренда Óticas и браслетом на руке.

«В эту пятницу я выбираю солнце», — подписала она публикацию.

@blsbrunalarissa
Поклонники бортпроводницы пришли в восторг от снимка.

«Ты прекрасна!», «Я люблю твою чудесную энергетику», «Безумно красивая!» — писали они.

Это не первый раз, когда Бруна Ларисса делится с подписчиками откровенными снимками. Ранее в июле девушка опубликовала фотографию в черном бикини на краю катера. Помимо купальника, на ней была белая рубашка с объемными рукавами и солнцезащитные очки.
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