Девушка повторила съемку актрисы и всех рассмешила

Австралийская полная блогерша Селеста Барбер, известная своими пародиями на фото и видео мировых знаменитостей, повторила пляжную съемку американской киноактрисы Холли Берри. Ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На оригинальных кадрах Берри выходит из моря в черном комплекте нижнего белья с кружевом и другими декоративными элементами и поправляет волосы. Барбер в свою очередь попыталась сымитировать походку знаменитости. При этом на ней было бикини, дизайн которого напоминал наряд актрисы.

«Некоторым вещам научиться невозможно», — подписала она пост, который набрал три миллиона лайков.

Публикация рассмешила фанатов блогерши.

«Начинаю каждый свой день с твоих роликов. Умираю со смеху!», «Спасибо, Селеста, ты как всегда сделала мой день», «Это очень смешно! Ты лучшая», «Невозможно научиться шутить так же, как ты!» — хвалили они в комментариях.

В июне Селеста Барбер также повторила ролик популярной британской исполнительницы Дебретт Барнетт, более известной как FKA twigs. На кадрах знаменитость танцует на шесте в нижнем белье, демонстрируя свою силу и растяжку. Барбер же попыталась спародировать движения певицы в похожем наряде, однако ей не удалось поднять свой корпус, поэтому австралийка сползла с шеста.