Хафиа Мира — ведущая, модель и по совместительству модельер из Сербии. Неудивительно, что девушка стала популярной именно в этой области, ведь для этого у нее есть все необходимые внешние данные.

В последнее время Мира стала активно путешествовать, позируя на фоне бушующего океана, в горах и на залитых солнцем пляжах. Благодаря таким необычным снимкам Хафиа быстро завоевала любовь публики.

Теперь модель смело можно приписать к «тревел»-блогерам. В ее Instagram-аккаунте 140 тысяч подписчиков. Конечно, наибольшее количество лайков набирают снимки, где Мира практически без одежды. «Рамблер» сделал подборку самых популярных у подписчиков кадров знаменитости.