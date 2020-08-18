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Как живет красавица, которая любит путешествовать 

Анастасия Иванова 1 час назад
Хафиа Мира — ведущая, модель и по совместительству модельер из Сербии. Неудивительно, что девушка стала популярной именно в этой области, ведь для этого у нее есть все необходимые внешние данные.
В последнее время Мира стала активно путешествовать, позируя на фоне бушующего океана, в горах и на залитых солнцем пляжах. Благодаря таким необычным снимкам Хафиа быстро завоевала любовь публики.
Теперь модель смело можно приписать к «тревел»-блогерам. В ее Instagram-аккаунте 140 тысяч подписчиков. Конечно, наибольшее количество лайков набирают снимки, где Мира практически без одежды. «Рамблер» сделал подборку самых популярных у подписчиков кадров знаменитости.
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