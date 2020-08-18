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Как пережить отключение воды и остаться чистым 

Анастасия Иванова 18 августа 2020
Как пережить отключение воды и пахнуть розами
Фото: depositphotos
Наступил любимый всеми сезон отключения горячей воды. Обычно теплых ванн жители многоквартирных домов лишаются на срок до десяти дней. За это время коммунальные службы успевают обновить тепловые сети и оборудование систем теплоснабжения. "Рамблер" выяснил, как пережить тяжелые дни и остаться при этом чистым.

Сухие шампуни

Всем обладателям волос приходится особенно трудно. Ведь если легкое ополаскивание "занимает всего один нагретый чайник", то полноценная помывка головы может значительно увеличить время сборов на работу. На помощь придут сухие шампуни, которые абсорбируют жир, тем самым очищают волосы.
Необходимо распылить содержимое баллончика по поверхности всей головы, расчесать волосы щеткой или руками и дать средству впитать в себя излишний себум. И вперед — на работу.

Влажные салфетки

Полноценный душ, конечно, ничего не заменит. Но влажные салфетки помогут вам в экстренном случае соблюсти нормы минимальной гигиены: освежиться и смыть макияж. Обратите внимание, что салфетки отличаются по зонам использования, некоторые из них имеют в составе спирт и не предназначены для интимной зоны и лица.
Лучше всего после использования салфеток пройтись по зонам влажным полотенцем, чтобы закрепить эффект. Некоторые салфетки в своем составе содержат ароматизаторы, которые могут забить поры. А это может стать причиной для повышенного потоотделения или возникновения акне.

Смените локацию

Отключение воды может стать отличным поводом, чтобы посетить давно забытые бассейн с фитнес-залом, или встретиться со старыми друзьями, которые живут в соседнем районе. Хотя бы разовая полноценная помывка поможет легче перенести десятидневное лишение.
В качестве развлечения можно запланировать себе день в спа-салоне с красивой сауной или баней. История знает и тех, кто специально планирует отпуск на время отключения воды. Но мы не думаем, что это настолько необходимо.
В остальных случаях запаситесь тазиком побольше и удобным ковшом, а также используйте средства, которые не создают много пены. В основном, это органические шампуни и муссы для тела.
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