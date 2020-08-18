В сети появилась новая Рианна

Девушка прославилась в сети благодаря сходству с американской поп-исполнительницей Рианной. На пользовательницу Присцилу Беатрис (Priscila Beatrice) обратили внимание в Insider.

Юзерша опубликовала на платформе TikTok видео, на котором она танцует спиной к камере под трек Back Up рэперши DeJ Loaf на фоне портрета Рианны , сделанном в 2019 году. В ролике девушка поворачивается лицом к зрителям демонстрируя свою внешность.

На пост обратили внимание администраторы популярного Instagram-аккаунта The Shade Room. Они сделали его репост с подписью: «Вам не кажется, что она очень похожа на Рианну?». Публикация стала вирусной, многие подписчики паблика согласились с автором, в их числе оказалась и сама певица. «Когда ждать альбом, сестренка?» — написала она в комментариях.

В настоящий момент в TikTok на Присцилу Беатрис подписаны 874 тысячи человек, в Instagram — 190 тысяч.

В январе в сети прославилась женщина с внешностью жены британского принца Гарри Меган Маркл. 39-летняя Акиша Лэнд (Akeisha Land) из Миссури, США, поделилась фотографией с дочерью Грейсон (Greyson) в своем Instagram-аккаунте и тут же шокировала пользователей. «Даже мои близкие друзья и семья говорят об этом! Я воспринимаю это как комплимент, потому что она просто прекрасна», — прокомментировала Лэнд.