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Девушка прославилась в сети благодаря внешности Рианны 

Lenta.ru 3 часа назад
В сети появилась новая Рианна
Фото: Lenta.ru
Девушка прославилась в сети благодаря сходству с американской поп-исполнительницей Рианной. На пользовательницу Присцилу Беатрис (Priscila Beatrice) обратили внимание в Insider.
Юзерша опубликовала на платформе TikTok видео, на котором она танцует спиной к камере под трек Back Up рэперши DeJ Loaf на фоне портрета Рианны, сделанном в 2019 году. В ролике девушка поворачивается лицом к зрителям демонстрируя свою внешность.
На пост обратили внимание администраторы популярного Instagram-аккаунта The Shade Room. Они сделали его репост с подписью: «Вам не кажется, что она очень похожа на Рианну?». Публикация стала вирусной, многие подписчики паблика согласились с автором, в их числе оказалась и сама певица. «Когда ждать альбом, сестренка?» — написала она в комментариях.
В настоящий момент в TikTok на Присцилу Беатрис подписаны 874 тысячи человек, в Instagram — 190 тысяч.
В январе в сети прославилась женщина с внешностью жены британского принца Гарри Меган Маркл. 39-летняя Акиша Лэнд (Akeisha Land) из Миссури, США, поделилась фотографией с дочерью Грейсон (Greyson) в своем Instagram-аккаунте и тут же шокировала пользователей. «Даже мои близкие друзья и семья говорят об этом! Я воспринимаю это как комплимент, потому что она просто прекрасна», — прокомментировала Лэнд.
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