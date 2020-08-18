Модель пожаловалась на тяготы работы

Украинская модель Евгения Мосиенко, известная в сети благодаря откровенным фотографиям, рассказала о тяготах своей деятельности. Соответствующее интервью публикует Mirror.

По словам 25-летней блогерши, карьера модели — трудная работа, которая подходит не для всех. Известно, что девушка занимается ею уже больше десяти лет, а на ее страницу в Instagram подписаны 1,4 миллиона человек.

«Моя жизнь в качестве Instagram-модели действительно непростая, и мне надоело, что люди говорят о том, что это легко. Я должна тщательно курировать собственный контент, планировать его наперед. Я сотрудничаю с брендами, чтобы поддерживать их маркетинговые и PR-стратегии, мне также необходимо взаимодействовать с моей аудиторией, ездить в международные поездки, работать с коллегами», — объяснила Мосиенко.

Кроме того, она регулярно тренируется и следит за питанием, чтобы поддерживать себя в форме.

На протяжении многих лет украинка получала негативные сообщения от незнакомцев, которые унижали ее из-за работы.

«Я стараюсь не поддаваться этому — такие люди настойчивы, но позитив всегда затмевает негативные комментарии», — добавила модель и объяснила, что в большинстве случаев подобные «сексистские замечания» ей оставляли мужчины, поскольку она регулярно позирует в бикини.

Несмотря на все сложности, Мосиенко заметила, что предана любимому делу.

«Мне нравится независимость, которую дает карьера в Instagram — я сама выбираю фотографии, которые публикую, а также тех, с кем и когда работаю. Это позволяет мне путешествовать по миру с единомышленниками, талантливыми и творческими людьми», — подчеркнула она и отметила, что друзья и семья всегда поддерживают ее.

В феврале бывшая российская модель раскрыла правду об ужасах своей работы. Дима Ситникова рассказала, что из-за альбинизма и маскулинных черт лица представители агентства долго сомневались, подписывать ли с ней контракт. По ее словам, работа в модельном бизнесе нестабильная, развивающая комплексы, а заработок у манекенщиц ниже, чем у остальных сотрудников сферы.