Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки девушек при использовании фотошопа на снимках в соцсетях. На соответствующую подборку, которую опубликовали на платформе Bored Panda, обратили внимание журналисты Daily Mail.

Например, одна блогерша азиатской внешности разместила снимок в голубом боди с высоко натянутыми трусами. Девушка попыталась сделать акцент на своей фигуре, из-за чего пропорции на фото были нарушены: голова стала слишком маленькой, а тело и руки — крупными.

Другая — чересчур сильно отредактировала лицо, из-за чего ее внешность выглядела неестественно.

Еще одна девушка со спортивным телосложением сфотографировалась, стоя боком к камере, в топе и трениках. На снимке она уменьшила свою талию и еще больше увеличила ягодицы, заставив людей задуматься, о том, есть ли у нее органы.

Еще одну пользовательницу высмеяли из-за того, что она отретушировала себя на фото в черном платье по фигуре, однако забыла внести те же изменения на свое отражение в зеркале, которое стояло позади нее.

Последняя юзерша разместила в соцсетях снимок, на котором она позирует в комбинезоне, сидя в автомобиле. Девушка заметно увеличила ягодицы, из-за чего часть машины искривилась.