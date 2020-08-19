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Показаны самые нелепые ошибки фотошопа на снимках девушек в соцсетях

Lenta.ru
2 часа назад
Женский форум
Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки девушек при использовании фотошопа на снимках в соцсетях. На соответствующую подборку, которую опубликовали на платформе Bored Panda, обратили внимание журналисты Daily Mail.
Например, одна блогерша азиатской внешности разместила снимок в голубом боди с высоко натянутыми трусами. Девушка попыталась сделать акцент на своей фигуре, из-за чего пропорции на фото были нарушены: голова стала слишком маленькой, а тело и руки — крупными.
Другая — чересчур сильно отредактировала лицо, из-за чего ее внешность выглядела неестественно.
Еще одна девушка со спортивным телосложением сфотографировалась, стоя боком к камере, в топе и трениках. На снимке она уменьшила свою талию и еще больше увеличила ягодицы, заставив людей задуматься, о том, есть ли у нее органы.
Еще одну пользовательницу высмеяли из-за того, что она отретушировала себя на фото в черном платье по фигуре, однако забыла внести те же изменения на свое отражение в зеркале, которое стояло позади нее.
Последняя юзерша разместила в соцсетях снимок, на котором она позирует в комбинезоне, сидя в автомобиле. Девушка заметно увеличила ягодицы, из-за чего часть машины искривилась.
В июле женщины объяснили свою низкую самооценку пристрастием знаменитостей к фотошопу. По результатам исследования косметического бренда Skin Proud выяснилось, что около 17 процентов опрошенных испытывают неуверенность в себе из-за того, что сравнивают себя со звездами. Четверть респонденток признались, что не выходят из дома без макияжа.
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