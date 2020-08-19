Как бороться с желтым налетом на зубах дома

Не зря говорят, что улыбка — это визитная карточка человека. Поэтому так важно сохранять здоровье и чистоту зубов. Но что делать, если появился желтый налет? Об этом расскажет «Рамблер».

Сначала давайте разберемся, почему же желтеют зубы. Прежде всего, стоит учитывать тот факт, что это может быть связано с возрастными изменениями, ведь после 55-60 лет зубы меняют свой цвет.

курение;

чрезмерное потребление сахара;

некачественная гигиена полости рта;

использование некачественного пломбировочного материала;

различные заболевания зубов и десен;

патологии внутренних органов. Но, тем не менее, существует ряд факторов, которые могут спровоцировать пожелтение в более раннем возрасте:

Конечно, в случае пожелтения зубов, в первую очередь, стоит обратиться к стоматологу для выявления причин. Также в клинике вам смогут сделать профессиональную чистку. Но это удовольствие довольно дорогостоящее. Поэтому вы можете попробовать решить проблемы в домашних условиях, соблюдая некоторые рекомендации.