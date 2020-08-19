Как бороться с желтым налетом на зубах дома

Не зря говорят, что улыбка — это визитная карточка человека. Поэтому так важно сохранять здоровье и чистоту зубов. Но что делать, если появился желтый налет? Об этом расскажет «Рамблер».
Сначала давайте разберемся, почему же желтеют зубы. Прежде всего, стоит учитывать тот факт, что это может быть связано с возрастными изменениями, ведь после 55-60 лет зубы меняют свой цвет.
Но, тем не менее, существует ряд факторов, которые могут спровоцировать пожелтение в более раннем возрасте:
- курение;
- чрезмерное потребление сахара;
- некачественная гигиена полости рта;
- использование некачественного пломбировочного материала;
- различные заболевания зубов и десен;
- патологии внутренних органов.
Конечно, в случае пожелтения зубов, в первую очередь, стоит обратиться к стоматологу для выявления причин. Также в клинике вам смогут сделать профессиональную чистку. Но это удовольствие довольно дорогостоящее. Поэтому вы можете попробовать решить проблемы в домашних условиях, соблюдая некоторые рекомендации.
Как избавиться от желтого налета на зубах дома:
- Прежде всего, начните тщательно чистить зубы — этот процесс должен занимать минимум по две минуты два раза в день;
- Пользуйтесь ополаскивателем или полощите рот водой после каждого приема пищи, выпитой чашки кофе и перекура;
- Используйте отбеливающие зубные пасты — применяйте такие пасты в соответствии с рекомендациями врача: они могут повысить чувствительность зубов.
- Подберите подходящую зубную щетку. Лучше — средней жесткости, не травмирующую десны;
- Скорректируйте свой рацион питания — постарайтесь минимизировать употребление чая, кофе, газированных напитков и продуктов, содержащих сахар: шоколад, финики, виноград, сухофрукты. Кроме ого, вам следует начать больше есть груш, яблок, моркови, вареной кукурузы — они уничтожают бактерии в полости рта и укрепляют десны;
- Вместо бальзамического уксуса и соевого соуса — выбирайте рисовый, виноградный или лимонный уксус: они светлее и не окрашивают эмаль.