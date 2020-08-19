Борющуюся с COVID-19 врача осудили за яркий макияж 

Врача Национальной службы здравоохранения Великобритании раскритиковали в Сети за обильный макияж. Об этом пишет The Sun.

Девушку зовут Лора Хит. 24-летняя врач опубликовала селфи в медицинской форме на фоне автомобиля скорой помощи. На снимке видно, что у нее накрашены брови, губы и ресницы. Пользователи Twitter возмутились внешним видом девушки:

«Серьезно? Я думала, у тебя есть дела поважнее, чем мазать губы», «Смотрите на меня, я прекрасна и работаю в NHS. Я делаю селфи ради нескольких лайков, пока люди гибнут», «Гордишься своей внешностью, а не работой», — написали в комментариях.

В ответ девушка написала, что в личном аккаунте может публиковать, что хочет.