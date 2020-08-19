Борющуюся с COVID-19 врача осудили за яркий макияж 

Врача Национальной службы здравоохранения Великобритании раскритиковали в Сети за обильный макияж. Об этом пишет The Sun.
Девушку зовут Лора Хит. 24-летняя врач опубликовала селфи в медицинской форме на фоне автомобиля скорой помощи. На снимке видно, что у нее накрашены брови, губы и ресницы. Пользователи Twitter возмутились внешним видом девушки:
«Серьезно? Я думала, у тебя есть дела поважнее, чем мазать губы», «Смотрите на меня, я прекрасна и работаю в NHS. Я делаю селфи ради нескольких лайков, пока люди гибнут», «Гордишься своей внешностью, а не работой», — написали в комментариях.
В ответ девушка написала, что в личном аккаунте может публиковать, что хочет.
«Наступил момент, когда я почувствовала гордость за то, что я делала, и захотела выложить фото в униформе».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Таню из «Универа» осудили за фото без макияжа.