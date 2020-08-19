Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Борющуюся с COVID-19 врача осудили за яркий макияж 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Борющуюся с COVID-19 врача осудили за яркий макияж
Фото: Laura Heath
Врача Национальной службы здравоохранения Великобритании раскритиковали в Сети за обильный макияж. Об этом пишет The Sun.
Девушку зовут Лора Хит. 24-летняя врач опубликовала селфи в медицинской форме на фоне автомобиля скорой помощи. На снимке видно, что у нее накрашены брови, губы и ресницы. Пользователи Twitter возмутились внешним видом девушки:

«Серьезно? Я думала, у тебя есть дела поважнее, чем мазать губы», «Смотрите на меня, я прекрасна и работаю в NHS. Я делаю селфи ради нескольких лайков, пока люди гибнут», «Гордишься своей внешностью, а не работой», — написали в комментариях.

В ответ девушка написала, что в личном аккаунте может публиковать, что хочет.

«Наступил момент, когда я почувствовала гордость за то, что я делала, и захотела выложить фото в униформе».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Таню из «Универа» осудили за фото без макияжа.
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
«Зачем бабке в климаксе напяливать фату»
Названа новая причина смерти Легкоступовой
Названа новая причина смерти Легкоступовой
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Стало известно, как Легкоступова получила травму
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Звездные детки, мечтающие сменить пол
09:22
Звездные детки, мечтающие сменить пол
Дети Звёзды
Блюда русской кухни, которые лечат
03:55
Блюда русской кухни, которые лечат
Еда Здоровье
Почему на самом деле Ефремова увезли в больницу
00:17
Почему на самом деле Ефремова увезли в больницу
Звёзды Здоровье
Звезды, которых обвинили в плагиате
00:14
Звезды, которых обвинили в плагиате
Звёзды
В каких ягодах содержатся опасные тяжелые металлы
20:01
В каких ягодах содержатся опасные тяжелые металлы
Еда Здоровье
Знаменитости, которые выглядят старше своего возраста
10:55
Знаменитости, которые выглядят старше своего возраста
Звёзды Красота
Каменских разделась в поле
00:15
Каменских разделась в поле
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение