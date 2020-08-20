Модель сделала пластику ради симметричного лица

Популярная в социальных сетях модель сделала несколько пластических операций ради достижения полностью симметричного лица. Об этом сообщает Daily Star.

На процедуры по изменению черт лица, в частности, уменьшению носа, 27-летняя Ванесса Моура (Wanessa Moura) потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (почти полтора миллиона рублей). По словам девушки, в настоящий момент она довольна проделанной работой и гордится своей новой внешностью.

Моура также перенесла пластику, чтобы получить внешность своего кумира — испанской актрисы Пенелопы Крус

«Мне говорят, что теперь я похожа на Пенелопу, и я очень горда собой, — поделилась модель. — С помощью новой операции я хотела бы исправить остальные несовершенства своей внешности. Период восстановления будет тяжелым, но результат того стоит».

Моура заявляет, что не узнает себя на старых фотографиях и сейчас нравится себе гораздо больше, чем восемь лет назад. Кроме того, пластические операции помогли ей добиться результата в модельной карьере: в июле 2020 манекенщица попала на обложку издания Harper’s Bazaar.