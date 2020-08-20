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Модель сделала пластику ради полностью симметричного лица и возгордилась собой 

Lenta.ru 6 часов назад
Модель сделала пластику ради симметричного лица
Фото: CO Press Office
Популярная в социальных сетях модель сделала несколько пластических операций ради достижения полностью симметричного лица. Об этом сообщает Daily Star.
На процедуры по изменению черт лица, в частности, уменьшению носа, 27-летняя Ванесса Моура (Wanessa Moura) потратила 15 тысяч фунтов стерлингов (почти полтора миллиона рублей). По словам девушки, в настоящий момент она довольна проделанной работой и гордится своей новой внешностью.
Моура также перенесла пластику, чтобы получить внешность своего кумира — испанской актрисы Пенелопы Крус.

«Мне говорят, что теперь я похожа на Пенелопу, и я очень горда собой, — поделилась модель. — С помощью новой операции я хотела бы исправить остальные несовершенства своей внешности. Период восстановления будет тяжелым, но результат того стоит».

Моура заявляет, что не узнает себя на старых фотографиях и сейчас нравится себе гораздо больше, чем восемь лет назад. Кроме того, пластические операции помогли ей добиться результата в модельной карьере: в июле 2020 манекенщица попала на обложку издания Harper’s Bazaar.
В апреле 2018 года британского принца Гарри назвали самым красивым молодым мужчиной в королевской семье благодаря симметричности его лица. Руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва соотнес лица всех молодых людей из семьи c правилом Золотого сечения. Черты лица принца Гарри набрали 81,4 процента.
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Красота , Пенелопа Крус , принц Гарри
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