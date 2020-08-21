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Раз-два и в тетки: ошибки в макияже, которые старят 

Я Покупаю 4 часа назад
Ошибки в макияже, которые старят
Фото: Я Покупаю
Один взмах кисти может с одинаковым успехом превратить нас и в королеву, и в посмешище. Чтобы отражение в зеркале радовало, а не смешило, изучаем наиболее распространенные ошибки.

1. Мы меняемся, а макияж нет

Посмотрите на свои фото с разницей в десять лет. Видите отчетливые перемены? Речь не только о досадных морщинках, измениться может даже форма лица! Знойный смоки, который так удачно подчеркивал глубину взгляда в 20, в 40 печально выделит «гусиные лапки» и мешки под глазами.
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Как правильно? Чем старше мы становимся, тем мягче должны быть линии. Под запрет попадают графичные стрелки, агрессивно-яркий контур губ и буйный смоки в темных тонах.

2. Делаем контуринг без тональной основы

Бронзер, который лег пятнами, или плохо растушеванный хайлайтер создают ощущение небрежности. Какой толк в контурировании, если с ним лицо превращается в маску леопарда?
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Как правильно? Перед использованием скульпторов, хайлайтеров, румян и прочих приспособлений для «лепки» лица, обязательно наносим тональную основу или BB-крем. Так продукты для контуринга будет проще растушевать, они лягут равномерно и не поплывут.

3. Игнорируем румяна

Не бойтесь превратиться в клоуна: если правильно подобрать оттенок, это не грозит. А вот добавить уставшему лицу свежести точно получится.
Как правильно? Для очень светлой кожи подойдут румяна персиковых и бежевых оттенков, а также цвета пыльной розы. Смуглянкам лучше выбрать светло-розовые и (но только очень осторожно!) оранжевые тона. Кстати, наносить румяна следует не только на щеки, но и на кончик носа, и на надбровные дуги — так кожа будет казаться еще более свежей и отдохнувшей.

4. Рисуем скулы там, где их нет

Мечтая об острых скулах Анджелины Джоли, мы старательно штудируем советы блогеров: втягиваем щеки, орудуем кистью и… получаем громоздкую челюсть с тяжелым подбородком.
Как правильно? На деле ничего втягивать не нужно. Действуем по схеме: прикладываем ребро ладони под скулу, находим естественное углубление. Здесь и будем работать скульптором. Еще один нюанс: рисовать скулы начинаем от уха и плавно ведем линию в сторону уголков рта, делая ее едва заметной.

5. Не соблюдаем последовательность

Осыпавшиеся тени, залипшие в слое тональника, — молчаливый приговор макияжу. Придется маскировать излишки консилером, а в некоторых случаях и вовсе начинать весь мейкап заново.
Я Покупаю
Как правильно? Чтобы тени не оказались там, где их быть не должно, четко соблюдаем последовательность: первым делом вырисовываем глазки и только потом беремся за тональную основу. Предварительно не забываем смахнуть осыпавшуюся косметику кисточкой, либо используем специальные патчи для макияжа.
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