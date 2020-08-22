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Модель Playboy снялась в бикини из защитных масок 

Lenta.ru и ещё 1 7 часов назад
Модель Playboy снялась в бикини из защитных масок
Фото: @officialiasminsantos
Об этом сообщает Daily Star.
27-летняя Ясмин Сантос (Iasmin Santos) разместила в Instagram фотографию, на которой она позирует в полный рост на фоне голубой двери. Из геолокации в публикации следует, что она отдыхает на греческом курортном острове Миконос.
На снимке манекенщица одета в самодельный купальник из синих медицинский масок. «Когда все это закончится, у нас останутся маски. Так почему бы не найти им новое применение?» — поразмышляла она.
@officialiasminsantos
Сантос также рассказала, что, когда пришла в таком виде на пляж, люди смотрели на нее с недоверием, однако вскоре они привыкли к ее «бикини». По словам девушки, некоторые отдыхающие даже поинтересовались, где она купила такой костюм, решив, что он настоящий.

«Сделать его очень просто: затяните две защитные маски на своей груди в зависимости от ее размера», — пояснила модель.

В мае американка прошлась по улице в купальнике из защитных масок ради протеста против карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, и была обругана в сети. В своих соцсетях она утверждала, что пандемия коронавируса — это обман, используемый для ограничения свободы людей. Однако пользователи сети раскритиковали девушку за бесполезное использование средств индивидуальной защиты, которых не хватает медицинским работникам в больницах.
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