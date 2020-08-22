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Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций 

News.ru 6 часов назад
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Фото: News.ru
Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев опубликовал фотографию модели Виктории Лопырёвой до пластических операций.
Он иронично прокомментировал фото: «хотите беляши?», намекая на лишний вес обладательницы титула «Мисс России-2003».
Часть подписчиков также посмеялись над внешним видом Виктории Лопырёвой. Однако многие подписчики отметили красоту модели даже с небольшим лишним весом.
Не, она красотка, даже до пластики. Ну немного в теле, ей идёт, пампуша такая, — привели комментарий пользователя на портале Teleprogramma.pro.
Как писал NEWS.ru ранее, Виктория Лопырёва спустя две недели после рождения сына смогла вернуться в прежнюю форму. Она поделилась, что лишний вес был, но быстро ушёл. Поклонники модели считают, что Виктории Лопырёвой повезло с генетикой.
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Красота , Рустам Солнцев , Виктория Лопырева
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