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«Кровь с молоком»: почему на Руси полные женщины считались самыми красивыми 

Умная 3 часа назад
Почему полные женщины считались самыми красивыми
Фото: Умная
За всю историю человечества идеалы женской привлекательности многократно менялись. Однако на Руси с параметрами красоты все было мало-мальски стабильно. Причем на отечественных просторах к идеалу стремились не только княгини, но и обычные крестьянки.

Русская Венера в деталях

Облик русской прелестницы всегда был тесно связана с материнством. Если быть точнее, то в цене были женщины, которые могли выносить, родить и прокормить ребенка, а лучше несколько малышей подряд. Поэтому при оценке внешней привлекательности на Руси уделяли внимание признакам здоровья. Речь шла о барышне «кровь с молоком» — с белоснежной чистой кожей и, конечно же, с румянцем. Русская Венера должна была иметь светлые глаза, округлое лицо и темные брови. Дополняла образ длинная коса — «девичья краса». Исходя из этих параметров, можно сделать вывод о том, что на Руси любили довольно-таки пышных дам. Худоба, напротив, отпугивала потенциальных ухажеров и женихов, являясь признаком болезни. Поэтому девушки, думающие о своей красоте, совсем не хотели быть стройными.

Сколько весили русские красавицы?

На Руси полнота являлась показателем богатства и знатности. Ведь крестьяне не могли похвастаться обильным питанием, отличаясь от зажиточных помещиков худощавым телосложением. Поэтому к красавицам причисляли барышень, вес которых стартовал с 80 килограмм. В цене была пышная грудь, крупные бедра и так называемая статность. Очевидно, что далеко не все прелестницы могли похвастаться пышными формами, дарованными от рождения.
Чтобы приблизиться к идеальному весу и объему, молодых девушек в прямом смысле слова откармливали с помощью жирной и калорийной пищи. Не малую помощь в стремлении к аппетитным формам оказывала одежда. Правильный наряд прибавлял фигуре визуальный объем. Русские девушки носили сарафаны, расклешенные от груди, под которыми была широкая рубаха. Пояса надевали редко — никто не стремился подчеркнуть тонкую талию. Богатые барышни могли позволить себе сразу 3-4 платья одновременно. Более того, носить одно платье на голое тело запрещалось.
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