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Выявлен способ предотвратить появление морщин 

Lenta.ru и ещё 4 8 часов назад
Выявлен способ предотвратить появление морщин
Фото: Pixabay.com
Появление морщин можно предотвратить еще в раннем возрасте. Самый простой способ для этого — косметологический. О нем в беседе с радио Sputnik рассказала руководитель клиники антивозрастной медицины Медицинского центра Елены Малышевой Светлана Жабоева.
По ее словам, прежде всего нужно увлажнять кожу. Выявлено, что чем более она мягкая и упругая, тем позже появятся морщины. Чем тоньше и суше у человека кожа, тем раньше стоит начать применение увлажняющих кремов и масок, посоветовала дерматолог.
Для борьбы с мимическими морщинами Жабоева порекомендовала уколы ботулотоксина. Они помогают «выключить» мимику. При этом делать их можно с молодого возраста для профилактики.

«Молодым людям нужны меньшие дозировки, и они позволят как можно дольше избегать морщин на лице», — подытожила врач.

Ранее врач-косметолог Екатерина Морозова раскрыла особенности старения кожи российских женщин. По ее словам, главный для россиянок стип старения — социальный. Когда у женщины опускаются руки и она перестает следить за собой. Для борьбы с последствиями возрастных изменений косметолог посоветовала очищать кожу и наносить антивозрастную сыворотку.
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Красота , Здоровье , Елена Малышева , Екатерина Морозова , ИА Sputnik
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