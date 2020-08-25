Как сделать пятки мягкими в собственной ванной

Гладкие и бархатистые пяточки выглядят очень эстетично и завораживающе. Конечно, этого эффекта можно достичь, регулярно посещая салон. Но намного проще и дешевле можно сохранить красоту ножек в домашних условиях. «Рамблер» расскажет, как это сделать.

Ванночки

Первым эффективным способом являются ванночки для пяток. Существует множество домашних рецептов. Вы можете использовать морскую соль, перекись водорода, травы и соду. Важно оставлять ножки в жидкости не больше, чем на 20 минут. После распаривания стоит удалить слой огрубевшей кожи пемзой или пилочкой.

Скрабы

Также вы можете использовать домашние скрабы. Смешайте масло оливы с сахарным песком в пропорции 1:2, намажьте ноги и помассируйте. После обработайте подошвы пемзой и ополосните. Есть и другие рецепты, например, молотый кофе с солью или соль с медом. Выбирайте на свой вкус!

Маска

Сделать пятки мягкими вам также помогут домашние маски. Отделите желток от белка. Влейте в первый маленькую ложку лимонного сока и добавьте немного крахмала. Полученную смесь наложите на подошву и оставьте до полного высыхания. После тщательно промойте ноги и нанесите питательный крем.

Крем

Необязательно покупать дорогостоящие препараты в аптеке, ведь крем можно сделать самостоятельно. В качестве основы используйте крем для детей либо вазелин объемом 15 миллилитров. Добавьте в него эфирное масло ромашки или лаванды. Смазывайте проблемные участки на стопах три раза в сутки. И не забывайте хранить мазь в плотно закрытой емкости.