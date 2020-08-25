Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать пяточки бархатистыми в собственной ванной 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Как сделать пятки мягкими в собственной ванной
Фото: depositphotos.com
Гладкие и бархатистые пяточки выглядят очень эстетично и завораживающе. Конечно, этого эффекта можно достичь, регулярно посещая салон. Но намного проще и дешевле можно сохранить красоту ножек в домашних условиях. «Рамблер» расскажет, как это сделать.

Ванночки

Первым эффективным способом являются ванночки для пяток. Существует множество домашних рецептов. Вы можете использовать морскую соль, перекись водорода, травы и соду. Важно оставлять ножки в жидкости не больше, чем на 20 минут. После распаривания стоит удалить слой огрубевшей кожи пемзой или пилочкой.

Скрабы

Также вы можете использовать домашние скрабы. Смешайте масло оливы с сахарным песком в пропорции 1:2, намажьте ноги и помассируйте. После обработайте подошвы пемзой и ополосните. Есть и другие рецепты, например, молотый кофе с солью или соль с медом. Выбирайте на свой вкус!

Маска

Сделать пятки мягкими вам также помогут домашние маски. Отделите желток от белка. Влейте в первый маленькую ложку лимонного сока и добавьте немного крахмала. Полученную смесь наложите на подошву и оставьте до полного высыхания. После тщательно промойте ноги и нанесите питательный крем.

Крем

Необязательно покупать дорогостоящие препараты в аптеке, ведь крем можно сделать самостоятельно. В качестве основы используйте крем для детей либо вазелин объемом 15 миллилитров. Добавьте в него эфирное масло ромашки или лаванды. Смазывайте проблемные участки на стопах три раза в сутки. И не забывайте хранить мазь в плотно закрытой емкости.
Видео дня. Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Топ-5 продуктов, которые ускоряют старение
Топ-5 продуктов, которые ускоряют старение
Ошибки в макияже, которые старят
Ошибки в макияже, которые старят
Лорак подразнила фанатов дерзким декольте
Лорак подразнила фанатов дерзким декольте
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что делать с огромным урожаем яблок
04:34
Что делать с огромным урожаем яблок
Дом и сад Еда
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
05:09
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
Еда Здоровье
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Что происходит с телом во время сна
10:45
Что происходит с телом во время сна
Здоровье
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
10:05
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
Здоровье Красота
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение