Топ-5 продуктов, которые ускоряют старение 

Старение — неизбежный процесс, который запускается в организме уже после 20 лет, однако есть вещи, которые могут как замедлить, так и ускорить его (подробнее об этом здесь). Особенно важную роль в этом вопросе играет питание. Некоторые продукты (о них мы рассказывали здесь) способны замедлить процессы старения благодаря высокому содержанию антиоксидантов и полезных жирных кислот, в то время как другие оказывают прямо противоположный эффект. От чего стоит отказаться, чтобы сохранить молодость как можно дольше, рассказываем в нашем материале.

Сахар

Причин отказаться от добавленного сахара море: он ускоряет процессы старения, заметно ухудшает состояние кожи, повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и депрессии. Когда вы едите больше сахара, чем это необходимо организму, в клетках запускается процесс гликирования. Избыток молекул глюкозы соединяется с белками в вашем организме — в результате разрушаются молекулы главного белка молодости — коллагена (подробнее о нем здесь). Кожа теряет упругость и естественное сияние, появляются морщины и дряблость. Кроме того, добавленный сахар не несет никакой пользы организму, только лишние калории. О том, сколько сахара можно есть без вреда для здоровья, мы рассказывали здесь.

Красное мясо

Красное мясо, особенно свинина, увеличивает риск повреждения организма свободными радикалами. Они запускают необратимые окислительные процессы в клетках, что значительно ускоряет процессы старения как снаружи, так и изнутри. Если вы не придерживаетесь растительной диеты, отдавайте предпочтение курице (она не только более диетическая, но и содержит большое количество коллагена) в паре с салатом из зеленых овощей. Они богаты антиоксидантами, минералами и клетчаткой. То же самое касается всех мясных деликатесов — ветчина и разного вида колбасы, как правило, содержат много соли и консервантов и никакой пользы для организма не несут.

Черный чай

Да, оказывается, не все чаи одинаково полезны. Черный чай богат растительными соединениями, которые способствуют обезвоживанию кожи. Как известно, сухая кожа гораздо больше подвержена появлению морщин и дряблости, поэтому с этим напитком стоит быть осторожнее. Замените его на зеленый или травяной чай (самые полезные из них ищите здесь) — они содержат множество антиоксидантов. Если от черного чая уж совсем не хочется отказываться, возьмите в привычку выпивать стакан чистой воды после каждой чашки любимого напитка — это поможет избежать обезвоживания и выведет из организма токсины.

Алкоголь

Алкоголь попадает в стоп-лист сразу по нескольким причинам. Во-первых, он, так же как и черный чай, провоцируют обезвоживание организма, которое неблагоприятно отразится на вашем здоровье. Во-вторых, любой алкоголь (кроме сухого вина) содержит ударную дозу сахара и лишних калорий. Если совсем отказываться от горячительных напитков не хочется, выбирайте сухое вино или игристое и не забывайте пить побольше воды.

Лимоны

Наверное, самый неожиданный пункт в этом списке — лимоны. Несмотря на высокое содержание витамина С (одного из главных противовозрастных витаминов), кислые цитрусы содержат массу других веществ, которые неблагоприятно сказываются на состоянии организма. Фруктовые кислоты, находящиеся в лимонах, могут оказывать слишком агрессивное воздействие на организм, в том числе разрушать молекулы коллагена. Кроме того, мы часто компенсируем лимонную кислинку обилием сахара, что приводит к массе неприятных последствий.