Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Cамая красивая бабушка в мире раскрыла секрет своей молодости 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Джина Стюарт — 48-летняя модель из Австралии. Женщина прославилась в Сети в 2018 году как самая привлекательная бабушка в мире. "Рамблер" рассказывает, как ей удается выглядеть так молодо.
У Джины четверо детей и одна внучка, но это не мешает ей хвастаться своими формами в социальных сетях и появляться на обложках мужских журналов.

"Бабушка, почему ты заставляешь меня чувствовать себя большим плохим волком?", "Выглядишь лучше многих 20-летних", "Женщина моей мечты", "Великолепный ангел", — пишут ей в комментариях.

Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов. Каждая процедура длится до трех минут. По словам Джины Стюарт, это помогает ей сохранять здоровье и терять вес. Кроме того, она соблюдает режим питания и ежедневно ухаживает за своей кожей с помощью масел. При этом женщина выступает против ботекса и сама избегает инъекций.
Видео дня. Какими стали красавцы, сводившие женщин с ума
Красота , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Утяшева поразила фанатов своей скудной диетой
Утяшева поразила фанатов своей скудной диетой
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Рустам Солнцев показал, как выглядела Лопырёва до пластических операций
Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте
Муцениеце в бикини сверкнула эффектным декольте
Видео
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Понарошку развелась с мужем
03:15
Понарошку развелась с мужем
Звёзды
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
Что делать с огромным урожаем яблок
04:34
Что делать с огромным урожаем яблок
Дом и сад Еда
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
05:09
Что будет с организмом, если часто есть сельдерей
Еда Здоровье
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
10:56
Куда пропали проигравшие участники «Фабрики звезд»
Звёзды
Как избавить полотенца от запаха сырости
02:43
Как избавить полотенца от запаха сырости
Дом и сад
Что происходит с телом во время сна
10:45
Что происходит с телом во время сна
Здоровье
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
10:05
Бодибилдерши, которые увлеклись и перешли границы
Здоровье Красота
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
02:49
Базовые вещи, которые стройнят любую фигуру
Мода Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение