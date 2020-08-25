Джина Стюарт — 48-летняя модель из Австралии. Женщина прославилась в Сети в 2018 году как самая привлекательная бабушка в мире. "Рамблер" рассказывает, как ей удается выглядеть так молодо.

У Джины четверо детей и одна внучка, но это не мешает ей хвастаться своими формами в социальных сетях и появляться на обложках мужских журналов.

"Бабушка, почему ты заставляешь меня чувствовать себя большим плохим волком?", "Выглядишь лучше многих 20-летних", "Женщина моей мечты", "Великолепный ангел", — пишут ей в комментариях.

Чтобы хорошо выглядеть, 48-летняя модель регулярно охлаждает свое тело до минус 110 градусов. Каждая процедура длится до трех минут. По словам Джины Стюарт, это помогает ей сохранять здоровье и терять вес. Кроме того, она соблюдает режим питания и ежедневно ухаживает за своей кожей с помощью масел. При этом женщина выступает против ботекса и сама избегает инъекций.