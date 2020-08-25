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Стюардесса сфотографировалась топлес с кокосами и смутила поклонников 

Lenta.ru 6 часов назад
Стюардесса сфотографировалась топлес с кокосами
Фото: @jessy.fj
Известная в социальных сетях стюардесса сфотографировалась топлес во время отдыха и смутила своих подписчиков. Кадр девушка опубликовала в Instagram-аккаунте.
На снимке бортпроводница по имени Джесси (Jessy) позирует перед камерой, стоя на газоне в одних трусах кислотного оттенка. При этом в руках девушка держит два больших кокоса, которые загораживают ее полностью обнаженную грудь.

«Жизнь — это дуновение легкого ветерка», — подписала публикацию сотрудница авиакомпании.

Некоторых подписчиков смутил вид стюардессы и они раскритиковали ее раскрепощенность. «А где ты оставила свой лифчик, дорогая?», «Не очень-то умно», «Джесс, это ведь совсем не ты. Выбрось эти кокосы, у тебя же есть ум. Я уважаю тебя как профессионала своего дела в униформе», — писали они.
Тем не менее, среди фанатов бортпроводницы нашлись и те, кто похвалил ее внешний вид. «Как же ты горяча! Прекрасные кокосы», «У тебя просто великолепная фигура», «Что в одежде, что без — ты прекрасна», — хвалили комментаторы.
Ранее в августе другая прославившаяся в социальных сетях стюардесса показала фотографию с задранными ногами в самолете и удивила поклонников. На снимке бортпроводница, известная как Джеки, сидит в кресле бизнес-класса в униформе и респираторной маске с поднятыми вверх ногами. Подписчики Джеки бросились делать комплименты ее фигуре.
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