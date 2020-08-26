У женщин прошлых столетий не было тех уходовых средств, которые сейчас есть практически у всех девушек. Они пользовались исключительно мылом, и при этом их кожа выглядела лучше, чем у некоторых современных людей. «Рамблер» расскажет, можно ли умываться мылом на самом деле.

Мыло, которое мы используем для мытья рук, совершенно не предназначено для лица. Дело в том, что в него добавляют красители и поверхностно-активные вещества, которые помогают бороться с бактериями. Если использовать такое мыло для очистки лица, то оно приведет только к чувству стянутости и раздражению.

К тому же мыло — продукт реакции между жиром и щелочью, и оно может нарушать pH кожи и делать роговой слой тоньше. И таким образом лицо станет беззащитным перед внешней средой и будет хуже удерживать влагу.

Однако в нашем веке все же существует мыло, которое не навредит коже. Например, можно раз в неделю использовать детское мыло, состав которого обычно максимально безопасный. Однако после такое процедуры важно протереть лицо ватным диском, смоченным в тонике, и нанести увлажняющий крем.

Также многие косметические компании уже давно выпускают специальное мыло для умывания, у которого не такой агрессивный состав, как у обычного. Чаще всего, это то же молочко и пенка, только в твердом формате.