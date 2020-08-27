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Раскрыт процент применяющих фотошоп на каждом селфи женщин 

Lenta.ru 3 часа назад
Раскрыт процент применяющих фотошоп женщин
Фото: Pixabay
Аналитики косметической фирмы Dove провели исследование и выяснили, какой процент пользовательниц всегда применяет фотошоп перед тем, как разместить снимок в соцсетях. Результаты опроса, в котором приняли участие две тысячи женщин, публикует Daily Star.

Согласно полученным данным, свои селфи для Instagram ретушируют четверть респонденток.

Примечательно, что среди девушек в возрасте до 24 лет это число увеличивается вдвое: положительный ответ дали 51 процент молодых юзерш.
Известно также, что чаще всего женщины изменяют некоторые черты лица и «замазывают» несовершенства кожи, которые кажутся им безобразными. Только 16 процентов опрощенных заявили, что никогда не используют фильтры перед публикацией фото.
Кроме того, большинство респонденток уверены, что фотографии знаменитостей в Instagram оказывают негативный эффект на самооценку обычных женщин, поскольку на них зачастую демонстрируются идеальные тела и кожа без изъянов.
В июле Кайли Дженнер сфотографировалась в откровенном наряде и подверглась критике из-за чрезмерной ретуши снимка. Она снялась в облегающем платье оранжевого цвета с коктейлем в руках. Поклонники звезды обратили внимание на «поплывший» бокал на фото и высмеяли ее.
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Красота , Газета Daily Star
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