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Модель из Бельгии сняла одежду и прославилась 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Бельгийская модель прославилась в Сети благодаря пикантным снимкам без одежды, которые она публикует в своем Instagram-аккаунте. Вместо имени девушка использует псевдоним. Она называет себя Mdle Lola, что, предположительно, означает мадемуазель Лола: она говорит на французском языке.
Обворожительная брюнетка считает себя интернациональной моделью. Однако сейчас девушка живет в Бельгии. Фанаты восхищаются фигурой Лолы и полным отсутствием у нее комплексов: на фото она редко появляется хоть в какой-то одежде.
"Рамблер" собрал галерею снимков бельгийской модели.
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