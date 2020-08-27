Бельгийская модель прославилась в Сети благодаря пикантным снимкам без одежды, которые она публикует в своем Instagram-аккаунте. Вместо имени девушка использует псевдоним. Она называет себя Mdle Lola, что, предположительно, означает мадемуазель Лола: она говорит на французском языке.

Обворожительная брюнетка считает себя интернациональной моделью. Однако сейчас девушка живет в Бельгии. Фанаты восхищаются фигурой Лолы и полным отсутствием у нее комплексов: на фото она редко появляется хоть в какой-то одежде.

"Рамблер" собрал галерею снимков бельгийской модели.