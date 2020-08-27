Водянова в сексуальном бикини окунулась в ванну 

38-летняя Наталья Водянова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Не так давно, издания светских хроник обсуждали помолвку модели с русскими корнями и ее французского возлюбленного Антуана Арно. Сама манекенщица не преминула блеснуть заветным колечком на безымянном пальчике.
Поклонники знаменитости тут же предположили, что покупка этого украшения влетела предпринимателю в копеечку. Многие сошлись во мнении, что от таких растрат жених Натальи уж точно не обеднеет, учитывая его внушительно состояние и банковский счет. Фанаты модели заверили, что Водянова достойна таких поистине королевских даров. Ведь она родила Антуану Арно двоих сыновей: шестилетнего Максима и четырехлетнего Романа. Поклонники знаменитости недоумевают: почему жених Натальи так долго тянул с предложением руки и сердца.
Очередным предметом для обсуждения стала роскошная фигура Натальи в сексуальном бикини. Модель окунулась в ванну с ледяной водой, блеснув точеной талией и соблазнительным декольте. Фанаты удивились тому, как имея пятерых детей, ей удается сохранять такую стройность.
«Аж, мурашки по коже», «Это прям по Волочковски», «Ага, замерзли! То-то же, а вы, что хотели», «Закаляйся, если хочешь быть здоров», «Натали, это вас так жених-француз мучает?!», «Брр, даже смотреть холодно!», «О, водные процедуры! Восхитительно», «В здоровом теле, здоровый дух», «А где гусиная кожа?!», «Это точно полезно? Вы уверены?!», «Вот вам делать нечего, давайте плывите на берег», «Смотрите там, не заплывайте за буйки», «Красотка, молодчинка!», «Визгом всех распугали», — отметили поклонники модели.