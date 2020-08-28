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Ирина Шейк снялась для обложки Vogue без макияжа 

Lenta.ru и ещё 2 4 часа назад
Шейк снялась для обложки Vogue без макияжа
Фото: Lenta.ru
Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней одной из ста обложек итальянской версии модного журнала Vogue. Снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 34-летняя манекенщица запечатлена без макияжа на фоне белой стены с собранными в пучок волосами. Ее сфотографировали в сером пальто прямого кроя, а также в жилете, белой рубашке и галстуке. На фото указано, что описанная обложка — 31-я из ста остальных.
@irinashayk
Помимо Шейк, в фотосессии приняли участие и другие знаменитости. Среди них модели Синди Кроуфорд и ее дочь Кайя Гербер, российская манекенщица Саша Пивоварова, а также Хлоя Севиньи и Белла Хадид. Все героини снялись для журнала без косметики в однотонных нарядах. Кроме того, некоторые из них дали короткие интервью для Vogue, которые разместили в Instagram-аккаунте издания.
В июне впервые на обложках июльского выпуска итальянской версии Vogue появились детские рисунки. Отмечается, что авторами восьми изображений стали дети в возрасте от двух до десяти лет. Так, на одном из фото шестилетний Тадзио из Парижа нарисовал образ с показа Métiers d’art французского бренда Chanel.
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Красота , Белла Хадид , Ирина Шейк , Кайя Гербер , Хлоя Севиньи , Синди Кроуфорд , Chanel
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