Шейк снялась для обложки Vogue без макияжа

Российская супермодель Ирина Шейк стала героиней одной из ста обложек итальянской версии модного журнала Vogue. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 34-летняя манекенщица запечатлена без макияжа на фоне белой стены с собранными в пучок волосами. Ее сфотографировали в сером пальто прямого кроя, а также в жилете, белой рубашке и галстуке. На фото указано, что описанная обложка — 31-я из ста остальных.

@irinashayk