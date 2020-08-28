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Стюардесса подвигалась перед камерой в откровенном купальнике и удивила фанатов 

Lenta.ru 3 часа назад
Стюардесса Бианка Парадис (Bianca Paradis), прославившаяся в социальных сетях, подвигалась перед камерой в откровенном купальнике, и удивила своих подписчиков. Ролик женщина опубликовала в Instagram.
На видео бортпроводница сидит на высоком стуле перед камином в черном бикини с золотыми вставками, который скроен таким образом, что частично оголяет ее бок и ребра, а также грудь.

«Золотые моменты. Отметила день рождения новым купальником», — подписала публикацию сотрудница авиакомпании.

Фанаты бросились восхищаться фигурой Парадис. «Выглядишь очень сексуально», «Этот костюм очень хорошо подчеркивает твои длинные ноги», «Ты самая красивая стюардесса из всех, что я видел», «Ты потрясающая! И у тебя восхитительный купальник!», — писали они.
Ранее в августе стюардесса и блогерша испанского происхождения Паола Вилла станцевала в купальнике перед камерой и поделилась видео с подписчиками. На записи девушка двигается под трек Wet американского репера YFN Lucci в клетчатом бикини с оборками и очках бренда Ray Ban. «Черновой вариант», — подписала она публикацию.
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