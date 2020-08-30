Почему «плывет» овал лица

С годами кожа лица не молодеет и требует особого контроля. Часто с возрастом многие сталкиваются с очень распространенной проблемой — овал лица начинает «плыть». Разумеется, старение кожи не приносит большого удовольствия, поэтому необходимо искать пути возвращения красивого и подтянутого лица. Как это сделать и что поможет решить злободневную проблему?

Деформация овала лица — проблема комплексная, и чтобы понять ее суть, нужно разобраться в биомеханике старения лица, и теми процессами, которые лишают нас четкого овала. Состояние передней поверхности шеи находится в прямой зависимости от состояния осанки, задней поверхности шеи, подзатылочных мышц, жевательных мышц.

Из-за постоянного наклона головы к гаджетам формируется патологическая «компьютерная» статика в шейном отделе, при которой голова вытягивается вперед, как у черепашки. Из-за постоянного напряжения шейные мышцы укорачиваются, спазмируются и в итоге меняют свое изначальное природное местоположение, утягивая за собой соседние ткани. Поверхностная шейная мышцы платизма сползает вниз вслед и тянет за собой всю нижнюю часть лица. Это грозит не только двойным подбородком, но и опущенными уголками рта, потерей четких контуров губ, обвисанием и неровностями рельефа лица. Так появляются возрастные изменения даже на самом молодом на лице.

Основные причины, по которым «плывет» овал лица

Маргарита Налбандян Врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК

Возрастные изменения

Старение кожи — самая распространенная причина изменения овала лица. Чаще всего это выражается после 35 лет. Начинает уменьшаться выработка коллагена и эластина, которые отвечают за подтянутость и эластичность кожи.

Колебания веса

Если появляются лишние килограммы, кожа, соответственно, растягивается. В случае резкого похудения она начинает обвисать, потому что не успевает подстраиваться к новым объемам.

Отеки

Основными причинами отеков могут стать и малоподвижный образ жизни, и неправильное питание, и вредные привычки в виде алкоголя и курения. Все это задерживает в организме жидкость и развивается отечность. Так как нарушается водный обмен, то очертания лица приобретают округленность, а кожа становится более рыхлой.

Неправильный уход за кожей

Если кожу недостаточно очищать и увлажнять, она очень рано начнет проявлять признаки старения. Более того, важно помнить, что выбор уходовой косметики должен основываться на определенном типе кожи. Это поможет добиться максимального эффекта от косметики и не даст коже рано состариться.

Неправильная осанка

Постоянная сутулость может привести не только к искривлению позвоночника. Это также ведет к тому, что овал лица становится более опущенным, щеки начинают провисать, а уголки губ опускать вниз.

Нахождение под прямыми солнечными лучами

Ультрафиолетовое излучение очень неблагоприятно влияет на состояние кожи. За счет длительного нахождения на солнце кожа перестает вырабатывать достаточное количества коллагена и это ведет к быстрому старению.

Как скорректировать поплывший овал лица

Ксения Поминова Врач-косметолог, тренер бренда Ultraceuticals

Что можно сделать в домашних условиях

Во-первых, профилактика — лучшее лечение. Чем лучше будет качество вашей кожи, тем дольше ваш овал лица будет четким и ровным. И улучшить качество и плотность кожи вы можете самостоятельно ежедневным и правильным уходом. В качестве антивозрастных компонентов рекомендуется ретинол — он воздействует как на дерму, запуская процессы коллагенообразования, так и на эпидермис, стимулируя процессы клеточного обновления. В настоящее время ретинол — очень популярный антивозрастной компонент и не зря — эффект от него заметный и выраженный, но важно помнить и об особенностях его применения, ведь он раздражает кожу и при неверном применении можно добиться осложнений (особенно тяжело будет бороться с сосудистыми проблемами). Наносится ретинол всегда на ночь, его применение всегда должно сопровождаться применением SPF в дневное время.

Еще один важный ингредиент в уплотнении кожи — витамин С. Он не только обладает сосудоукрепляющим и осветляющим действиями, также без него не идут процессы коллагенообразования! Даже принимая коллаген внутрь, вы должны следить за тем, что в достаточном количестве потребляете витамин С, ведь иначе все старания напрасны! Уплотняя кожу, витамин С обладает лифтинг-эффектом и значительно улучшает качество кожи.

Что можно сделать в кабинете косметолога Массажи и микротоки

Пилинги Дают хороший эффект, также способны разгрузить лимфатическую систему, препятствуя формированию отеков. Важно проводить курсом и регулярно.

Мезотерапия и биоревитализация Стимулируют процессы клеточного обновления. Косметологи часто сталкиваются со страхом пациентов того, что пилинги истончают кожу, однако верно проведенные они, наоборот, уплотняют и обновляют ткань.

Филлеры Прекрасный способ воздействия на дерму — стимулируют процессы коллагенообразования, насыщают кожу аминокислотами — строительным материалом белков, восполняют дефицит гиалуроновой кислоты. Также важно данные процедуры проходить курсом.

Аппаратные методики Популярная процедура, при проведении которой особенно важно обращать внимание на квалификацию и методы работы специалиста. При провисании тканей вниз, как правило, методом коррекции выбора будет работа не в нижней трети лица (не заполнение носогубных складок), а, в первую очередь, восполнение дефицита в тех областях, в которых он сформировался, то есть в височной и скуловой зонах. В любом случае, все индивидуально и при установке филлеров крайне важно учитывать персональные данные пациента, поэтому посмотрите работы косметолога, к которому обращаетесь, прочтите отзывы, задайте вопрос о том, какие действия будут предприниматься в случае неудачи. И, несомненно, для данной процедуры можно обращаться исключительно к врачу!

SMAS-подтяжка В настоящий момент самым популярным типом аппаратов для восстановления овала являются аппараты ультразвуковой подтяжки лица (безоперационный SMAS-лифтинг). Принцип основан на том, что ультразвуковые волны проникают на глубину до 5 мм, вызывая точечное термическое сокращение и уплотнение тканей, что приводит к подтяжке не только кожи, но и подкожно-жировой клетчатки. Как говорилось выше, все мы индивидуальны и подойдет ли вам данная методика, сможет определить только врач после индивидуальной консультации.

Операционная подтяжка лица может дать поразительный результат, при выраженном опущении тканей именно оперативное вмешательство может помочь устранить проблему, однако важно помнить, что здесь тоже многое зависит от квалификации хирурга, поэтому тщательно выбирайте специалиста. И напомню, что операция никак не повлияет на качество кожи, поэтому не стоит ждать выраженных возрастных изменений, чтобы сделать операцию в надежде, что она разом решит все проблемы.

Можно ли скорректировать гравитационный птоз при помощи массажа

Наталья Ямазаки Врач-косметолог и управляющая бьюти-пространством FACEOLOGY

Массаж лица — один из основных способов для поддержания мышц лица в тонусе, который также помогает улучшить состояние кожи, тон лица, сделать более четким овал лица и скулы. Во время процедуры происходит расслабление мышц, которые находятся в напряженном состоянии в течение дня и даже во время сна. Например, одна жевательная мышца давит на коренные зубы с силой до 90 кг. Если это напряжение не снимается, то могут появиться такие привычки, как непроизвольное сжатие зубов, их стачивание, тики, головные боли, изменение формы лица. Когда мышцы напряжены в течение длительного времени, то есть они сокращены, в них уменьшается циркуляция крови и лимфы, накапливаются продукты обмена, могут появится воспаления, отложения жира, это приведет к усилению признаков старения лица. Массаж лица является единственным и естественным способом избавления от подобного напряжения и его проявлений.

Кроме того, он обладает лимфодренажным эффектом, усиливает тонус лимфатических сосудов, циркуляцию лимфы в них, в результате чего значительно снижается содержание токсинов и продуктов обмена в тканях, удаляется избыточная межклеточная жидкость (отеки), то есть улучшается лимфатический дренаж в тканях. Тонус лица заметно улучшается при проведении курса лимфодренажного массажа в любом возрасте. Чтобы результат от массажа сохранился надолго рекомендуется пройти курс из 10-14 процедур, с периодичностью 1 раз в неделю, а затем поддерживающая процедура 1 раз 2 недели.

Какие виды антивозрастного массажа существуют

Наталья Медведева Косметолог-эстетист, обладатель международного диплома ITEC в сфере косметологии, диплома Дома Российской косметики, сертификатов и дипломов по всем видам массажей. Косметолог-эстетист салона Face Class

Скульптурный

Скульптурный массаж глубоко прорабатывает мышцы лица, поддерживает их тонус, что подтягивает овал, устраняет второй подбородок, разглаживает морщины в области лба и глаз, выравнивает тон кожи и убирает отечность. Рекомендуется как профилактика в возрасте 25+ и идеален для 30+.

Буккальный

В процессе этого вида массажа внимание уделяется мимическим и жевательным мышцам, что улучшает микроциркуляцию крови, укрепляет лицевые мышцы, восстанавливает кожу лица, повышает упругость и прочность мышечных волокон.

Миофасцальный

Одна из самых сильных массажных техник. Эффект заметен после первого массажа — усилится кровоток, активизируется движение лимфы, которая выводит из организма токсины, а мышечные волокна обретут прочность и эластичность.

3 полезных упражнения для коррекции овала лица, которые можно выполнять дома

Анастасия Дубинская Психофизиолог, нейропсихолог, основатель и руководитель школы естественного омоложения «Ревитоника»

Упражнение 1. Коррекция текстовой шеи

Упражнение позволяет восстановить правильный шейный прогиб; снять нагрузку со всех передних структур шеи; уменьшить напряжение и отек в области гортани; удлинить заднюю поверхность шеи.

Как выполнять:Голову держим прямо. Пальцы обеих рук сцепляем в замок и кладем на затылочную область, большие пальцы рук располагаем на границе волосяного покрова. Зафиксируемся в этой позиции до ощущения плотного контакта рук с затылочной областью примерно на 5-10 секунд. Далее мягко надавливаем затылочной областью на руки и фиксируемся в этой позиции по меньшей мере на 1 минуту. Выполняем от 1 до 3 раз в день.

Сколько выполнять:1 минуту.

Противопоказания:все заболевания щитовидной железы (гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб, кисты, узлы).

Упражнение 2. Артикулярно-пластическое упражнение «БА»

Упражнение расслабляет жевательные мышцы, великолепно снимает напряжение и спазмы с нижней челюсти, формирует четкий овал лица, уменьшает брыли и удлиняет боковую поверхность лица, препятствует стираемости зубов, помогает преодолеть бруксизм. Как выполнять:Перед проведением упражнения необходимо провести проверочный тест: откройте рот, опустив нижнюю челюсть и запомните, насколько широко это получилось. После выполнения упражнения снова откройте рот и сравните — челюсть должна открываться гораздо шире. Звук «БА» позволяет открывать рот бережно, не травмируя нижнюю челюсть. Сам прием может быть не очень приятным — при разминании напряженных тканей чувствуется болезненность. В норме вам должно быть приятно.

Внимание! Если во время или после выполнения вы чувствуете «щелчки» или хруст при открывании рта, это говорит о наличии дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В этом случае начинайте движение вниз от середины или мочки уха, прорабатывая среднюю и нижнюю порцию жевательных мышц. Если хруст не прекратится, полностью откажитесь от выполнения приема. При необходимости обратитесь к врачу.

Сколько выполнять:2 минуты 1 раз в день.

Упражнение 3. Коррекция подбородка

Упражнение устраняет глубокие мышечные спазмы области подбородка и рта; противодействует стягиванию тканей к центру подбородка; возвращает подбородку его анатомическую форму и длину; улучшает состояние тканей пародонта; устраняет напряжение нижней части лица.

Как выполнять:Поделите подбородок пополам воображаемой горизонтальной линией. Поставьте фаланги пальцев на подбородок — один палец под и один над этой линией. Расслабьте затылочную область, разомкните челюсти. Не напрягайте лицо. Нажмите пальцы вглубь, как на кнопочку, направьте руки друг от друга до первого сопротивления и зафиксируйтесь на 10 секунд. Вы можете чувствовать покалывание или болевые ощущения, ничего страшного, со временем это пройдет.

Сколько выполнять:3–5 подходов по 10 секунд. Внимание! Противопоказанием для выполнения приема является ношение брекетов, поскольку эти движения могут травмировать слизистую рта.