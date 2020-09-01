«Вечно молодая» британка назвала способ быстро похудеть

«Вечно молодая» жительница Лондона раскрыла секрет подтянутой фигуры и неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

53-летняя пластический хирург Сабрина Шах (Sabrina Shah) призналась, что во время самоизоляции из-за коронавируса она набрала лишний вес. Женщина назвала проверенный способ, который помог ей быстро похудеть: «Я исключила завтраки. Еще я отказалась от молочных продуктов и хлеба». По ее словам, всего за шесть недель она сбросила четыре килограмма и вернулась в привычный вес.

Чтобы поддерживать себя в форме, Шах занимается плаванием и ходьбой, а по выходным выполняет тренировки по видеоурокам на YouTube.

«Мы созваниваемся с друзьями по WhatsApp и включаем одну и ту же тренировку, — рассказывает она. — Мы социализируемся, занимаясь спортом, вместо того чтобы распивать вино!»

Залогом своей моложавой внешности Шах считает регулярные косметические процедуры и специальные уходовые средства, в том числе питательные маски для лица и возрастные кремы для борьбы с признаками старения.

Ранее молодо выглядящая жительница Лондона, Великобритания, у которой есть 26-летняя дочь, раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита. Она ежедневно стоит по две минуты под ледяной водой, чтобы ускорить кровообращение и добиться упругости кожи.