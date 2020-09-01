5 мифов о сроках годности косметики 

Кто-то об этом даже не задумывается и пользуется, пока не кончится средство. А кто-то в ужасе выбрасывает любимый дорогой крем после месяца использования. Давайте разбираться, где правда, а где уловки маркетологов?

Миф №1: кремовые продукты храним полгода, сухие — год

Давайте сразу договоримся: у каждого средства есть два срока годности. Один — в закрытом состоянии (указан на упаковке в виде даты), другой — в открытом (обычно указывается на значке в виде открытой баночки на самом средстве). Логично, что после вскрытия продукт хранится меньше.

Тем не менее для каждого продукта срок годности индивидуален и зависит от его состава и условий хранения. Например, если хранить крем для лица в ванной или под прямыми солнечными лучами, он может испортиться быстрее. В целом утверждение верное, но если вы не соблюдаете условия, срок укорачивается.

Миф №2: если не знаешь срок, смотри батч-код

Для тех, кто не в курсе, батч-код — это номер партии, состоящий из букв и цифр, он выбивается на дне упаковки. Попросите Гугл найти batch code calculator, вбейте необходимые данные и узнайте срок годности. Но не все так просто…

Начнем с того, что в косметических калькуляторах отсутствуют многие бренды, а закончим тем, что они допускают непростительные ошибки. Например, указывают, что тональник, приобретенный в прошлом году, произведен в нынешнем (что за путешествия во времени?). Наша рекомендация: выписывать все данные (дата производства, срок годности) прежде, чем выкинуть коробочку и начать использование. Тогда и искать ничего не придется.

Миф № 3: тени, румяна и пудра живут только год

Вспомните рабочий стол профессиональных визажистов: в своем арсенале они имеют десяток и сотню палеток, среди которых есть и те, что давно вышли из производства и хранятся уж точно не первый год.

Все потому, что сухие продукты не портятся так быстро. Вы сами заметите, если они испортятся: тени станут пластмассовыми, перестанут ложиться на аппликатор или кисть. Хотя и в этом случае есть лайфхак: некоторые бьюти-блогеры рекомендуют прочистить поверхность скотчем (наклеить кусочек и оторвать, чтобы снять верхний слой) и пользоваться дальше. Так что, если ваш сухой продукт вас не смущает, пользуйтесь дальше.

Миф №4: капельки на помаде — пора на помойку

На деле это вполне нормальная реакция восковой основы на избыточное тепло или холод (именно поэтому помаду рекомендуется хранить в прохладном, затененном месте). На качестве продукта, если вы вовремя заметили такой конденсат, это не скажется.

Главное — следить за текстурой, цветом и запахом: пока они не меняются — все в порядке. А вот если помада или блеск стали расслаиваться и ложиться комками или нездорово пахнуть, это уже тревожный сигнал.

Миф №5: от просроченной туши слезятся и краснеют глаза

Действительно, открытую тушь лучше не хранить дольше, чем 2 месяца. И дело не только в грозящем раздражении от размножающихся там бактерий, а в качестве. Открытая тушь быстро приходит в негодность, ложится комочками и высыхает. Пушистых и длинных ресничек в этом случае нам не видать.

Уловки с разбавлением и разогревом (некоторые блогеры рекомендуют поставить тушь под струю горячей воды или подогреть в микроволновке) тоже не работают: средство уже изменило свою текстуру и оживлению не поддается.