Сексуальные советские модели рекламируют мопеды 

Знаменитая фраза «В СССР секса нет» мгновенно стала крылатой, после того как прозвучала в эфире телемоста Ленинград — Бостон в 1986 году. Женщина, которая произнесла эти слова, не договорила: речь шла о рекламе («В СССР секса нет в рекламе»). Советские чиновники всячески старались воплотить в жизнь этот лозунг. Но в Советах, конечно, часто лукавили… Иначе как объяснить «пикантную» рекламу отечественных мопедов.

Большинство образцов советской техники значительно уступали западным новинкам, но ведь их нужно было как-то продавать… Продажа отечественных творений была непростой задачей, ведь к 80-м годам многие уже знали, как загнивает ненавистный Запад! Советские «маркетологи» решили, что самым действенным способом продать уникальную технику будет реклама с участием сексапильных девушек в «неприличной» одежде и вызывающих позах.

Выпуск Рига-12 начался в 1974 году. Инновационным дизайном двухколёсный «шедевр» обязан латвийскому дизайнеру Гунару Глудиншому. В комплектацию мопеда входил 2,2-сильный 50-кубовый движок Ш-57.

Помимо этого следует упомянуть сиденье длиной более 40 см, которое позволяло с ветерком прокатить пассажира со скоростью более 50 км/ч. Но советские дизайнеры не собирались останавливаться на достигнутом, и в 1977 году освоили выпуск «рестайлингового» мопеда Рига-16 с кик-стартером и улучшенной отделкой.

Заветная мечта конструкторов Рижского мотозавода «Саркана звайгзне» (что в переводе с латышского означает «Красная звезда») о преодолении двухколёсным «конём» скорости более 100 км/ч воплотилась в гоночном мотоцикле Рига-19С. Выпускавшийся с 1982 года, этот красавец получил высокофорсированный 50-ти кубовый 2-тактный двигатель, имевший водяное (!) охлаждение, мощностью в 17 л.с. Плюс к этому 6-ступенчатая коробка передач и суперсовременный аэродинамический обтекатель. В итоге получался скоростной гоночный мопед. Но без эротической рекламы всё-таки не обошлось…

Без преувеличения можно сказать — «рождение» в 1983 году Рижским заводом мини-мокика осуществилось благодаря 10-дюймовым колёсам. Пилотный проект получил название «Мини». Это был настоящий прорыв: представьте только, что у этой модели можно было регулировать по высоте руль и сиденье. Да, в первых образцах отсутствовала задняя подвеска, но вскоре пара амортизаторов восполнила этот «пробел». Но это ещё не всё… Легко складывающийся руль и вес 50 кг позволял перевозить это чудо техники в багажнике обычного автомобиля. Но как обойтись без завораживающей рекламы…

Но одним из самых «навороченных полтинников», производившихся в СССР, считался мини-мокик «Стелла». Конечно, поставить его в один ряд с западными образцами мототехники можно было лишь в большой натяжкой, но, тем не менее, его выпуск с конца 80-х до середины 90-х годов можно считать большой удачей. На эту воплощенную в реальность мечту советских «байкеров» устанавливали не только отечественные движки V-501M, которые имели возможность переключения передач ногой, но и различные импортные моторы: Jawa (Чехия), Peugeot (Франция) и Dezamet (Польша).

На пикантной фотографии полуобнажённая девушка позирует рядом с известной многим любителям мототехники Stella Babetta, оснащённой движком Jawa. Судя по образцам представленной рекламы, отсутствие секса в СССР не препятствовало успешному продвижению на рынок «уникальной» техники. Как говорится: «Рыба есть, её просто надо уметь ловить!». Но до западных аналогов прибалтийским рекламщикам было конечно очень далеко…