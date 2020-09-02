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Стюардесса сфотографировала себя голой в душе и привела фанатов в восторг 

Lenta.ru 4 часа назад
Стюардесса обнажилась в душе и восхитила фанатов
Фото: @depositphotos
Кадром девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На снимке полностью обнаженная бортпроводница, которая называет себя Лекси, стоит за стеклом душевой кабины, по которому стекают капли воды. Чтобы сделать селфи, девушка поставила телефон на расположенную рядом раковину.

«Всем счастливого вторника»,

— подписала она публикацию.
@lexyspain
Подписчики бросились восхищаться фигурой сотрудницы авиакомпании. «Ты великолепна!», «Какая шикарная фигура», «Можно к тебе?», «И тебе счастливого вторника, красотка», — писали они.
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