Стюардесса обнажилась в душе и восхитила фанатов

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Кадром девушка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке полностью обнаженная бортпроводница, которая называет себя Лекси, стоит за стеклом душевой кабины, по которому стекают капли воды. Чтобы сделать селфи, девушка поставила телефон на расположенную рядом раковину.

«Всем счастливого вторника»,

— подписала она публикацию.

@lexyspain

Подписчики бросились восхищаться фигурой сотрудницы авиакомпании. «Ты великолепна!», «Какая шикарная фигура», «Можно к тебе?», «И тебе счастливого вторника, красотка», — писали они.