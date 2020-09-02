"Ты прекрасна", "Я думаю, я влюбился в тебя", "Грация и элегантность", "Тут так горячо, что тебя нужно остудить", "Идеальная куколка", "Сексуальная женщина, ты сводишь меня с ума", - пишут фанаты.

Теперь она работает с брендами по всему миру и делится фотографиями в Сети. Подписчики все так же восхищаются ее внешностью.

Свою славу Келлер получила в Instagram. В Сети она делилась своими фотографиями и подписчиков становилось все больше.

Среди моделей, работающих в США, очень мало американок. Считается, что девушки, родившиеся в этой стране, не имеют модельных параметров, но Келли стала исключением. Она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, что уже предвещало ей карьеру суперзвезды.

Свою славу Келлер получила в Instagram. В Сети она делилась своими фотографиями и подписчиков становилось все больше. Так, девушка решила пойти в модельны бизнес и подписала контракт с одним из агентств. Теперь она работает с брендами по всему миру и делится фотографиями в Сети. Подписчики все так же восхищаются ее внешностью.