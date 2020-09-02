Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Модель из США покорила пользователей своей внешностью

Елизавета Назарова
2 часа назад
Американская модель Тиффани Келлер покорила пользователей Сети своей внешностью. "Рамблер" рассказывает, что в ней необычного.
Американская модель Тиффани Келлер покорила пользователей Сети своей внешностью.
1/8 Американская модель Тиффани Келлер покорила пользователей Сети своей внешностью.
Фото: @tiffanykeller
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Среди моделей, работающих в США, очень мало американок.
2/8 Среди моделей, работающих в США, очень мало американок.
Фото: @tiffanykeller
Считается, что девушки, родившиеся в этой стране, не имеют модельных параметров, но Келли стала исключением.
3/8 Считается, что девушки, родившиеся в этой стране, не имеют модельных параметров, но Келли стала исключением.
Фото: @tiffanykeller
Она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, что уже предвещало ей карьеру суперзвезды.
4/8 Она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, что уже предвещало ей карьеру суперзвезды.
Фото: @tiffanykeller
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Свою славу Келлер получила в Instagram. В Сети она делилась своими фотографиями и подписчиков становилось все больше.
5/8 Свою славу Келлер получила в Instagram. В Сети она делилась своими фотографиями и подписчиков становилось все больше.
Фото: @tiffanykeller
Так, девушка решила пойти в модельны бизнес и подписала контракт с одним из агентств.
6/8 Так, девушка решила пойти в модельны бизнес и подписала контракт с одним из агентств.
Фото: @tiffanykeller
Теперь она работает с брендами по всему миру и делится фотографиями в Сети. Подписчики все так же восхищаются ее внешностью.
7/8 Теперь она работает с брендами по всему миру и делится фотографиями в Сети. Подписчики все так же восхищаются ее внешностью.
Фото: @tiffanykeller
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
"Ты прекрасна", "Я думаю, я влюбился в тебя", "Грация и элегантность", "Тут так горячо, что тебя нужно остудить", "Идеальная куколка", "Сексуальная женщина, ты сводишь меня с ума", - пишут фанаты.
8/8 "Ты прекрасна", "Я думаю, я влюбился в тебя", "Грация и элегантность", "Тут так горячо, что тебя нужно остудить", "Идеальная куколка", "Сексуальная женщина, ты сводишь меня с ума", - пишут фанаты.
Фото: @tiffanykeller
Среди моделей, работающих в США, очень мало американок. Считается, что девушки, родившиеся в этой стране, не имеют модельных параметров, но Келли стала исключением. Она родилась и выросла в Лос-Анджелесе, что уже предвещало ей карьеру суперзвезды.
Свою славу Келлер получила в Instagram. В Сети она делилась своими фотографиями и подписчиков становилось все больше. Так, девушка решила пойти в модельны бизнес и подписала контракт с одним из агентств. Теперь она работает с брендами по всему миру и делится фотографиями в Сети. Подписчики все так же восхищаются ее внешностью.
"Ты прекрасна", "Я думаю, я влюбился в тебя", "Грация и элегантность", "Тут так горячо, что тебя нужно остудить", "Идеальная куколка", "Сексуальная женщина, ты сводишь меня с ума", - пишут фанаты.
Красота,Фото,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители