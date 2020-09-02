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Женщина разбогатела на продаже пошлых снимков и бросила офис 

Рамблер 5 часов назад
Женщина разбогатела на продаже пошлых снимков
Фото: @britisholivia
Британка разбогатела на продаже своих провокационных снимков на онлайн-платформе и бросила работу в офисе.
Оливия Бланко ненавидела ходить в офис из-за рутинных обязанностей, которые ей приходилось выполнять. Британка нередко опаздывала к началу смены, преимущественно по понедельникам, поскольку грустила из-за окончания выходных.

"Моя работа вгоняла меня в депрессию",

— призналась модель.
@britisholivia
Чтобы наконец уйти из офиса Бланко зарегистрировалась в соцсети OnlyFans, где за определенную плату можно приобрести доступ к тому или иному контенту. Девушка начала размещать там свои откровенные снимки, и ее доход стал стремительно расти. Сейчас она получает порядка 100 тысяч долларов каждый месяц:

"Если я продолжу получать столько, то скоро стану миллионером!".

Модель также призналась, что ее британский акцент позволяет ей зарабатывать гораздо больше:

"Американские фанаты неоднократно просили меня поговорить с моим акцентом".

Многие поклонники расплачиваются с Оливией не только деньгами, но и дорогими подарками: люксовыми сумками, обувью, украшениями и техникой.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что фанаты испугались честных фотографий из прошлого Бородиной.
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