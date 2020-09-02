Зависимая от пластики 5 раз увеличила грудь

Бывшая медсестра Тара Джейн МакКонахи призналась, что пристрастилась к операциям, и не остановится, пока не достигнет идеального сексуального тела. В ее ближайших планах — удалить ребра и изменить цвет глаз.

Австралийка, как передает онлайн-портал Daily Mail, уже потратила на все свои боди-модификации целое состояние: по ее подсчетам это не меньше 100 тысяч долларов (около 74 миллионов рублей по текущему курсу). Тара Джейн говорит, что все началось с операции по увеличению груди, однако ей так понравился полученный результат, что она решила повторить.

В итоге за ее плечами уже 5 маммопластик, импланты в ягодицах, ринопластика, установка виниров и бесчисленный инъекции ботокса и филлеров.

@ tara_jayn3

Из-за чрезмерной модификации от прежде миловидной девушки практически ничего не осталось, но Тару Джейн это не особенно волнует: она называет себя «модернизированной куклой Барби, выпущенной ограниченным тиражом».

Более того, девушка заявляет, что не остановится ни перед чем, чтобы сохранить полученные результаты и даже преумножить их. В ее планах после открытия границ -изменить цвет глаз: «Я изучаю возможность этой процедуры, так как хочу, чтобы они стали ярко-зелеными, — поясняет она. — Плюс мне, определенно, нужна блефаропластика и подтяжка бровей. Да и мини-подтяжка лица и импланты в щеки не помешают. Моя талия уже узкая, но если удалить ребра, будет вообще шик. Одна только мысль о грядущих операциях меня очень возбуждает».

Самая выдающаяся часть тела Тары помимо груди, по ее собственному мнению, — это гигантские губы-«утки», которые она считает своим заявлением этому миру.

«Я всегда слежу, чтобы мои губы были красивыми и пухлыми, потому регулярно делаю в них инъекции. Я уже сбилась со счета, сколько в них филлеров, но я наконец-то довольна их размером, остается только поддерживать эту красоту», — пояснила она.

Чтобы оплатить все свои траты на пластику и эстетическую косметологию, австралийка завела страницу на сайте OnlyFans, где по подписке продает свои фото и видео, а заодно поближе познакомиться со всеми своими поклонниками. Тара уверена, что все ее вложения в итоге окупятся с лихвой. По ее мнению, ее ждет светлое будущее с большим количеством денег, поклонников и косметических процедур на горизонте. «Мне 31 год, но я чувствую себя максимум на 21, — говорит она. — Я, как хорошее вино, с возрастом становлюсь только лучше. За это спасибо моим операциям».