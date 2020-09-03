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Выглядящая на 19 лет 43-летняя женщина поделилась секретом своей красоты 

Lenta.ru 2 часа назад
Американка поделилась секретом своей красоты
Фото: @marcelaiglesiashollywood
Жительница США, которую многие принимают за сестру собственного сына, поделилась секретом своей неувядающей красоты. Об этом сообщает Daily Mail.
43-летнюю Марселу Иглесиас (Marcela Iglesias) из американского штата Калифорния часто принимают за родную сестру ее 19-летнего сына Родриго (Rodrigo).

«Незнакомцы в магазинах и на улицах не верят, что я его мать», — рассказала женщина.

Она призналась, что ей приятно слышать многочисленные комплименты от незнакомцев и рассказала, что она выглядит моложаво благодаря косметологу.
Впервые Иглесисас записалась на процедуру в 30 лет. Тогда она прошла курс лечения стволовыми клетками, чтобы избавиться от жировых отложений на животе и ногах. Ежегодно американка тратит тысячи долларов на подтяжку лица, ботокс губ и скул. Чтобы не только выглядеть на 19 лет, но и улучшить состояние здоровья, она отказалась от курения и начала правильно питаться.
Иглесиас часто проводит время в компании сверстников сына-подростка. Она старается идти в ногу со временем и модно одеваться. «Конечно, я не совсем обычная мать. Но Родриго это даже нравится. Мы проводим много времени вместе, он рассказывает мне о современной культуре. Иногда мне кажется, что он мой брат, а не сын», — призналась американка.
Ранее сообщалось о 101-летнем мужчине из США, который раскрыл секрет своей моложавости. Залогом своей «вечной» молодости он считает здоровый образ жизни и стремление всегда идти в ногу со временем.
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