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Россиянам рассказали о популярных мифах вокруг косметики 

Lenta.ru 1 час назад
Россиянам рассказали о мифах вокруг косметики
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование (есть в распоряжении «Ленты.ру») и рассказал россиянам о популярных мифах вокруг косметики и применяемых производителями маркетинговых ходах.
Главным мифом эксперты «Росконтроля» назвали мочевину, которая часто упоминается в составе разных косметических средств. Многие покупатели ассоциируют ее с мочой, которая действительно использовалась для получения вещества в первой половине XX века. Однако в наше время мочевина синтезируется искусственно, не имеет запаха и отвечает за удержание влаги в коже.
Еще один маркетинговый ход связан с широким распространением «лошадиных» шампуней, производители которых утверждают, что средство используется для ухода за гривами лошадей и потому обладает лучшими качествами по сравнению с шампунями для людей. Однако на практике это не так, что подтверждается разницей в составах «лошадиного» и «человеческого» шампуней на этикетках.
Также эксперты коснулись использования жемчуга в различных кремах. Обычно это означает наличие в составе гидролизата жемчуга или жемчужной пыли, которые почти не оказывают косметического или лечебного эффекта, поскольку не могут проникать в глубокие слои кожи.
Часто встречается в магазинах и аптеках гипоаллергенная косметика, позиционируемая как безопасная для людей с различными видами аллергии. На деле такие средства все равно могут вызывать реакцию у определенных групп людей. Поэтому специалисты рекомендуют приобретать косметику без конкретных компонентов в составе.
Наконец, многие производители используют в названиях средств приставки био— и эко-. В реальности такие средства нельзя назвать сделанными полностью из натуральных компонентов, иначе они имели бы крайне ограниченный срок годности.
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