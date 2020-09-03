Как модели плюс-сайз свели мир с ума

Девушки с пышными формами украшают обложки журналов и снимаются в откровенных фотосессиях. Эти красотки не сходят с ума, видя отметку на весах, и не жуют одну зелень. Они позволяют себе есть фастфуд и сладости, не переживая из-за лишних сантиметров на талии. Некоторые полные девушки даже специально налегают на калорийную еду, чтобы стать еще больше. В Лондоне даже есть особое модельное агентство, где все модели далеки от худосочных стандартов. Узнайте, чем занимаются в нем девушки, из нашего материала. Красотки с аппетитными формами зарабатывают круглые суммы и снимаются в гламурных фотосессиях для популярных изданий, несмотря на то, что далеки от традиционного образа модели-худышки.

Лондонское модельное агентство Milk Manage­ment специализируется на девушках с пышными фигурами. Его участницы не только настроены на бодипозитив, но и гордятся своими женственными формами.

BigPicture.ru

26-летняя Хэйли носит 52 размер одежды, но не стесняется надевать откровенные и облегающие наряды. Американка отстаивает идею того, что крупные девушки должны блистать в рекламных кампаниях известных брендов и участвовать в модных показах. Она говорит, что красота проявляется в разных формах и размерах.

30-летняя Фелисити Хэйворд стала одной из первых моделей плюс-сайз, которая появилась в рекламе известной марки косметики Mac. Блондинка с 54 размером одежды не стесняется демонстрировать свое пышное тело.

BigPicture.ru

Агентство Milk основала бывшая модель Анна Шиллинглоу 7 лет назад. Ее карьера в фэшн-индустрии закончилась, когда девушке исполнилось 25 лет, потому что она поправилась до 44 размера одежды. Сейчас хозяйке агентства 41, и она вспоминает, как обиделась, когда ее агент предложил ей стать моделью плюс-сайз. Но посмотрев каталоги, на страницах которых были красотки с пышными формами, Анна навсегда поменяла свое мнение.

Сейчас в агентстве Milk работает 100 девушек с размерами от 46 до 60. Модели плюс-сайз дефилируют на подиумах во время Лондонской недели моды и участвуют в рекламных кампаниях мировых брендов. Анна говорит, что популярность манекенщиц с пышной фигурой растет.

BigPicture.ru

Зарплаты у успешных моделей плюс-сайз такие же впечатляющие, как и их тела. Женскую модную индустрию больших размеров оценивают в 4,7 миллиарда фунтов (около 396,5 миллиарда рублей). Многие производители стараются включать одежду для дам с пышными фигурами в свои коллекции.

Эшли Грэм стала первой моделью плюс-сайз, которая появилась на обложке журнала Sports Illustrated в культовом разделе купальников. Сейчас она находится на 10 месте в топ-списке самых высокооплачиваемых моделей мира. Красотка, в буквальном смысле, поменяла форму модной индустрии.

В агентстве Milk модели зарабатывают от 300 до 400 фунтов (от 30 000 до 40 000 рублей) в день. Успешные манекенщицы могут получать до 2 000 фунтов (около 200 000 рублей). Несколько девушек зарабатывают до 20 000 фунтов (около 2 миллионов рублей), а одна модель получила за съемку столько, что смогла сразу купить квартиру в Лондоне.

Но не все восхищаются пышными фигурами. Британский журналист Пирс Морган обвинил редактора журнала Cosmopolitan в «любовании болезненным ожирением», когда на обложке издания появилась модель Тесс Холидей весом 150 кг.

BigPicture.ru

20-летняя Сонни Тернер считает, что полная — не значит не подтянутая. Девушка регулярно ходит в спортзал, чтобы поддерживать себя в форме. Она начала работать моделью, когда носила 46 размер одежды. Тогда красотка использовала специальные подкладки под одеждой, чтобы казаться больше и рекламировать наряды 50 размера (а это параметры среднестатистической британки.) Сейчас ей уже не приходится делать это, ведь Сонни нарастила собственный жирок.

Фелисити Хайворт из Лондона уверенно позирует в нижнем белье, но, иногда, стесняется признаться другим, что она модель. Люди сразу начинают задумываться, как толстушка может быть манекенщицей.

Анна просит моделей из своего агентства что-то менять в себе. Одним перед тем как подписать контракт, нужно поработать над выражением лица, другим — сменить цвет волос или выпрямить зубы.

BigPicture.ru

Лорен Фредерик носит 50 размер одежды. Она появилась в рекламной кампании бренда Ann Summers и подписала контракт с модельным агентством в Нью-Йорке.

Ало Хикки начала работать манекенщицей в 14 лет, но вскоре потолстела и ушла из фэшн-индустрии. Несколько лет спустя девушка подписала контракт с агентством Milk. 23-летняя красотка говорит, что здесь она получает больше, чем где-либо раньше, но приходится работать на износ. Иногда модели участвуют в съемках, показах и разных мероприятиях по 10 часов в день.

Несмотря на то, что девушки с пышными формами все еще не украшают обложки большинства модных изданий и мало появляются на подиумах, их популярность растет год от года. В фэшн-индустрии происходят кардинальные изменения. Обществу надоело смотреть на манекенщиц со стандартными параметрами, и красотки с роскошными размерами вносят что-то новое и свежее в мир моды.