Красивых и эффектных девушек можно встретить в любом уголке страны. В Казани, как выяснил "Рамблер", громко обсуждают 20-летнюю Раду Романову, которая сейчас получает образование по благородной специальности "учитель начальных классов".

Однако в республике обсуждают вовсе не ее любовь к детям и рвение к достойной профессии, а ее смелые фотографии и точеную фигурку. Так, "училка" вошла в топ-40 участниц конкурса Мисс MAXIM-2020 и уже располагает 105 тысячами поклонников в Instagram.

Ее профиль полон пикантных фото в белье и смелых профессиональных снимков, но на девушку обрушились не только восхищенное внимание, но и множество негативных комментариев. О ее "целомудренности" писали и мужчины, и женщины, но Рада даже составила свой список "хейтеров".

Так, девушка считает, что чаще всего негатив о ней пишут недовольные жизнью «мамаши»:

«При этом как правило это мамаши которые большее количество времени проводят дома в засаленном халате», — написала девушка.

Кроме того, негатив о ней пишут «закомплексованные девочки и мальчики», те, кто не отличают фотографию от проституции, а также те, у кого нет «намека на наличие ума».

А вот те, у кого адекватный взгляд на жизнь, по ее мнению, оценивают ее только с положительной стороны.