Моделей-близняшек обругали за искусственные тела

Моделей популярного бренда Pretty Little Thing раскритиковали за искусственную внешность и чересчур откровенный наряд на новом рекламном снимке. Он появился в Instagram-аккаунте марки.

На размещенном в сети кадре близняшки Шаннейд и Шеннон Клермонт (Shannon and Shannade Clermont) позируют в одинаковых нарядах. На них — боди серого цвета с высоко натянутыми трусами стоимостью девять фунтов стерлингов (почти 900 рублей) и сапоги на каблуках из светоотражающего материала.

Клиенты Fashion Nova обругали манекенщиц в комментариях под постом, обвиняя их в злоупотреблении пластическими операциями. «Это очень дико», «Боже мой, что с ними произошло?», «Чертова пластика…», «Естественные лица мне нравятся куда больше», «Я бы очень хотела, чтобы вы показывали тут реалистичных женщин. Особенно для юных подписчиц», — высказывались они.

В августе пользователи сети обругали тело модели марки Fashion Nova на фото в просвечивающем наряде. На размещенном кадре девушка позирует в комплекте из полупрозрачного материала, состоящего из кроп-топа и штанов. Покупатели бренда посчитали, что пропорции модели не соответствуют стандартам человеческого тела.