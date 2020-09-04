Актриса, которая разозлила порномоделей своим успехом 

Если вы раньше никогда не слышали об американской актрисе Белле Торн (Bella Thorne), то в последние дни наверняка неоднократно наткнулись на упоминание о ней в интернете. Ее имя гремит в Сети благодаря тому, что этой сексапильной блондинке удалось инициировать самый грандиозный скандал за всю историю сервиса для взрослых OnlyFans.

Белле удалось без особого труда «срубить» за короткий срок огромную сумму на платных подписчиках, что сильно ударило по бизнесу других красоток с этой платформы. (Осторожно! Обнаженная натура).

Чтобы разобраться в ситуации, нужно начать с самого начала. Сервис OnlyFans был создан вовсе не как порносайт. Его создатели планировали, что он станет площадкой, где каждый сможет выкладывать контент, за который хочет получать деньги. Но так как ограничений и жесткой модерации не предусматривалось, то, само собой разумеется, что ресурс оккупировали порномодели.

Сейчас OnlyFаns сотни тысяч моделей со всего мира рассматривают как место работы, причем неплохо оплачиваемой. За право созерцать обнаженные фото и видео пользователи готовы оформлять платную подписку, которая и становится основой дохода девушек.

Есть на ресурсе и другие, менее популярные способы заработка, например, чаевые, которые автору могут прислать подписчики, и PPV (pay per view), то есть отдельно оплачиваемый эксклюзивный контент.

Сейчас на сайте 750 тысяч авторов фото и видео материалов и более 60 миллионов пользователей.

22-летняя Белла Торн — достаточно известная в США актриса, но у нас она не завоевала особой популярности. Вы могли ее видеть в диснеевском сериале «Танцевальная лихорадка», в одной из частей «Ужасов Амитивилля», а также в фильме ужасов от Netflix «Няня», продолжение которого «Няня. Королева проклятых» вот-вот выйдет на экраны.

Но внезапно актрисе, как в свое время ее коллеге Мейтленд Уорд, стало тесно в диснеевских и нетфликсовских образах и захотелось продемонстрировать сексуальность, а заодно подзаработать без серьезных хлопот. Белла дебютировала на PornHub в 2019 году, представив «взрослое» переосмысление шекспировской трагедии «Ромео и Джульетта» под названием «Her & Him».

Параллельно со своим дебютом актриса занималась раскруткой своего образа. Она рассказала в интервью, что полиаморна и пансексуальна, а также поведала о том, что в детстве, с 6 до 14 лет она регулярно сталкивалась с сексуальным насилием. В 2019 году злоумышленники взломали телефон актрисы и похитили ее интимные фото. Они пытались шантажировать Торн, но та сама выложила снимки в сеть, оставив преступников ни с чем.

«Последние сутки мне угрожали из-за моих собственных обнаженных фотографий. Я чувствую себя отвратительно, как будто за мной наблюдают. Я чувствую, что кто-то забрал у меня что-то, что предназначалось одному-единственному, особенному человеку. Я слишком долго позволяла мужчинам вновь и вновь пользоваться мной, и я чертовски от этого устала. Я выкладываю эти фотографии, потому что сама так решила».

А в конце августа 2020 года Белла Торн присоединилась к моделям OnlyFans. Актриса установила обычную для сервиса стоимость подписки в 20 долларов и… в первые же сутки заработала миллион долларов.

За следующую неделю на ее счет «капнул» еще миллион. Это не только самый большой заработок в жизни самой Торн, но и абсолютный рекорд сервиса за всю историю его существования. Когда в Белле за разъяснениями ринулись толпы журналистов, то она не смогла объяснить свой феноменальный успех.

Начинающая модель OnlyFans лишь сообщила, что зарегистрировалась на сервисе, чтобы вжиться в образ для роли в новом фильме Шона Бейкера . Разумеется, ей не сильно поверили, и, как оказалось, правильно сделали.

Вся абсурдность ситуации в том, что в аккаунте Беллы Торн нет слишком откровенных фото и видео. О том, что полной обнаженки не будет, девушка сразу же предупредила своих фанатов в твиттере, чтобы те не разочаровывались, заплатив за подписку. Действительно, на всех снимках Торн на OnlyFans она в купальниках, а на одном просто ест хот-дог.

«Работницы» OnlyFans сразу же ополчились на Беллу, обвиняя ее в недобросовестной конкуренции.

Еще бы, им приходится демонстрировать самое сокровенное и не спать ночами, выдумывая новый контент, а тут какая-то девица за несколько дней без труда снимает сливки на 2 миллиона.

Рассказ Торн о том, что ее появление на сайте связано с изучением жизни людей секс-бизнеса в интересах предстоящих съемок, еще больше разозлило оппонентов. Девушку начали обвинять еще и в лицемерии — со своей привилегированной позиции она не может узнать ничего о нелегком и опасном труде, в котором есть место сталкингу, деанонимизациям и даже насилию. Большинство девушек, высказавшихся по этому поводу, уверены, что Торн достаточно было просто взять у них интервью.

Одновременно со скандалом, связанным с дебютом Торн, на OnlyFans были введены кое-какие изменения. Сервис ввел ограничения на цены, которые могут устанавливать авторы — до 50 долларов за контент PPV и до 100 долларов для чаевых.

Большинство связывает это с тем, что Белла предлагала своим подписчикам в формате PPV полностью обнаженную фотографию за 200 долларов. В итоге многие покупатели оказались разочарованы, так как на фото актриса не была полностью раздета.

Это вызвало еще один скандал, так как обманутые пользователи сайта, как считают многие, предъявили претензии как Торн, так и администрации сервиса.

Справедливости ради нужно упомянуть, что вся эта история основана на одном скриншоте из переписки Беллы и ее подписчика, достоверность которого не подтверждена ничем. Но в данной ситуации, когда у всех «накипело», никто фактами уже не интересуется.

После того как в OnlyFans посыпались возмущенные письма, администрация сервиса ответила, что изменения в правилах никак не связаны с Торн и ее деятельностью на сайте.

«Лимиты на денежные транзакции установлены для того, чтобы предотвращать чрезмерные расходы на сайте и дать нашим пользователям возможность по-прежнему безопасно им пользоваться».

Также в заявлении сказано, что новые правила разрабатывались на сервисе давно, когда о Белле Торн на OnlyFans никто еще не слышал. Да, изменились и сроки вывода денег из системы сервиса. Если раньше это можно было сделать через 7 дней, то теперь нужно ждать целых 30.

Для работниц сайта все эти нововведения убыточны. Снижение цены, а также отсрочка вывода денег, в комплексе с налогами, серьезно бьют по доходам моделей. Есть еще одна причина негодования, о которой сообщила пользовательница OnlyFans, актриса и музыкант Эрика Хейдеуолд:

«У многих известных авторов контента цены ниже, так как у них много подписчиков, которые могут заплатить. Большинство малоизвестных авторов полагаются на ограниченное число верных подписчиков. Они могут продавать всего пару видео в месяц, но за сумму, которая обеспечивает их существование, — говорит пользовательница OnlyFans, актриса и музыкант Эрика Хейдеуолд. — Ограничение максимальной цены лимитирует и наши средства, а также снижает стоимость контента, который производят самостоятельные авторы».

Вот такая во порнографическая экономика, или если угодно, экономическая порнография. «Вишенкой на торте» в этом скандале оказалось заявление того самого режиссера Шона Бейкера, для фильма которого Торн якобы вживается в роль на OnlyFans. Он сообщил, что никакого фильма с Беллой он не планировал и лишь однажды обсуждал с актрисой отдаленные перспективы сотрудничества. Тем не менее, Бейкер извинился за то, что невольно оказался замешан в этой истории. Позднее принесла свои извинения и Белла Торн, которая призналась, что не хотела никому навредить, а, наоборот, хотела дестигматизировать секс-работу на специфических сайтах «с помощью мейнстримного лица», то есть себя.

«Я и есть то самое мейнстримное лицо. Когда у тебя есть голос и платформа, ты пытаешься использовать их, чтобы помочь другим и привлечь внимание к большой теме. В процессе я навредила вам и приношу за это искренние извинения».

Актриса пообещала, что хочет встретиться с командой OnlyFans и поговорить о новых правилах сервиса и возможности их смягчения. Но даже тут нашлись недовольные, которые заявили, что Торн не имеет права что-либо обсуждать от имени моделей сайта, так как она выскочка и понятия не имеет, с чем приходится сталкиваться обычным секс-работницам ресурса.