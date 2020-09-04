Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Стюардесса исполнила откровенный танец в бикини перед камерой и удивила фанатов

Lenta.ru
2 часа назад
Видео бортпроводница по имени Траваша (Travasha) опубликовала в аккаунте в TikTok.
На ролике сотрудница авиакомпании динамично двигается возле бассейна в слитном бикини черного цвета с цветочным принтом под композицию американского исполнителя Алека Чемберса. Сперва она лежит на плитке, затем задирает ногу вверх, после чего встает, потом снова садится и в самом конце ныряет в воду.
«Как же это было больно! Я сняла видео только с третьей попытки», — подписала девушка публикацию.
Поклонники Траваши бросились комментировать ролик. «Как же ты мне нравишься!», «Я твой самый большой фанат», «Я думала, что я единственный человек, который бьется головой при съемке таких видео. Как я рада, что я не одна ха-ха», — писали они.
Красота,Видео,
Рекомендации
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители