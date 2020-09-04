Бортпроводница по имени Траваша (Travasha) опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео. На нем запечатлен откровенный танец в ее исполнении.

На записи стюардесса динамично двигается возле бассейна под композицию американского исполнителя Алека Чемберса. Сперва девушка лежит на плитке, затем задирает ногу вверх, после чего встает, потом снова садится и в самом конце ныряет в воду. При этом она облачена в соблазнительный слитный бикини черного цвета с цветочным принтом.

«Как же это было больно! Я сняла видео только с третьей попытки»,

— призналась бортпроводница.

Поклонники Траваши бросились комментировать ролик. «Как же ты мне нравишься!», «Я твой самый большой фанат», «Я думала, что я единственный человек, который бьется головой при съемке таких видео. Как я рада, что я не одна ха-ха», — писали они.