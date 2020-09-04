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Стюардесса удивила фанатов необычным танцем у бассейна 

Анастасия Иванова 1 час назад
Бортпроводница по имени Траваша (Travasha) опубликовала в своем аккаунте в TikTok видео. На нем запечатлен откровенный танец в ее исполнении.
На записи стюардесса динамично двигается возле бассейна под композицию американского исполнителя Алека Чемберса. Сперва девушка лежит на плитке, затем задирает ногу вверх, после чего встает, потом снова садится и в самом конце ныряет в воду. При этом она облачена в соблазнительный слитный бикини черного цвета с цветочным принтом.

«Как же это было больно! Я сняла видео только с третьей попытки»,

— призналась бортпроводница.
Поклонники Траваши бросились комментировать ролик. «Как же ты мне нравишься!», «Я твой самый большой фанат», «Я думала, что я единственный человек, который бьется головой при съемке таких видео. Как я рада, что я не одна ха-ха», — писали они.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Чумаков пожаловался на интимные проблемы.
Красота , Видео
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