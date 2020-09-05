5 ошибок в макияже, которые накинут лишний десяток 

Проснулась девушкой, а вышла из дома бабушкой. Это не сюжет фантастического фильма. Это простой пример того, как портит нас неграмотный макияж. Срочно пробегитесь по списку — вдруг вы тоже так делаете?

Тонкие яркие брови

Интересно, на каком фото Кристина Агилера моложе? Знание биографии певицы подсказывает, что на снимке слева, но разум отказывается в это верить. Мало того что тонкие брови давно стали моветоном, так они еще и добавляют нам пару-другую лет.

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Сегодня в тренде естественные, в меру широкие брови. Но не нужно увлекаться темными карандашами и татуажем, особенно если у вас от природы тонкие брови. Используйте сухие тени, помаду или пудровый карандаш.

Небрежная растушевка

Посмотрите, как легко плохо растушеванный смоки делает взгляд тяжелым и уставшим. Круги панды смотрятся вульгарно, дешево и вдобавок подчеркивают морщины вокруг глаз.

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Не перебарщивайте с темным смоки — он обязательно выделит все неровности и «гусиные лапки». Выбирайте естественные, близкие к натуральным тона и тщательно их растушевывайте.

Избыток хайлайтера

Во-первых, избыточный блеск создает ощущение «поплывшего» лица и жирной кожи, во-вторых, подчеркивает даже самые мелкие морщинки.

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Хайлайтер, особенно в дневном мейке, используйте крайне умеренно: достаточно всего одного взмаха кистью в каждой зоне. И не малюйте им везде, где вздумается: традиционно выделяются верхняя часть щек, спинка носа и арка Купидона (пространство над верхней губой).

Опущенные или прямые стрелки

Стрелки — традиционная часть макияжа Анджелины, но каждый раз они выглядят по-разному. Прямые или устремленные вниз линии моментально делают лицо усталым и подчеркивают морщины вокруг глаз.

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Когда рисуете стрелки, слегка уводите кончик вверх, по внешнему уголку верхнего века — так вы получите соблазнительный «кошачий» взгляд.

Слишком светлый консилер

Белые пятна выглядят неестественно и к тому же акцентируют внимание на зоне вокруг глаз. В юности это просто смотрится нелепо, а с возрастом еще и лишний раз обращает взгляды окружающих на морщинки.

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Консилер не может радикально отличаться от тональной основы. В идеале он должен совпадать с ней или быть на тон светлее. Многие допускают ошибку и в нанесении: средство нужно распределять под глазами в форме перевернутого треугольника, а не методично замазывать мешки полумесяцем.