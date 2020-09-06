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Как выглядят бывшие Мисс мира 

Я Покупаю 6 часов назад
Как выглядят бывшие Мисс мира
Фото: Я Покупаю
Звание «Мисс мира» обязывает ко многому: простые женские слабости в виде небольшого лишнего веса, несвежего тона лица или грязной головы воспринимаются обществом как повод упрекнуть девушек в их неидеальности.
Но в статусе мамы соответствовать этим требованиям становится сложнее: минимум времени и сил на себя, физическая и моральная усталость. Смотрим, справились ли первые красавицы мира с непростой ролью, и как они выглядят сейчас?

Айшвария Рай

@aishwaryaraibachchan_arb
Айшвария стала «Мисс мира» в далеком 1994 году — для нее это был отличный старт, позже девушка состоялась как актриса. Рай даже предлагали роль в паре с Брэдом Питтом (в известном фильме «Троя»), но она отказалась. Айшвария, пожалуй, одна из самых известных индийских актрис и моделей в мире. Также она первая представительница своей страны, представленная в музее мадам Тюссо.
Сейчас женщине 46, и всего девять лет назад она родила свою единственную дочь. Скажем прямо, материнство Айшварию украсило: она выглядит по-настоящему счастливой и довольной рядом со своим ребенком, у нее хорошая фигура, блестящие волосы и всегда идеальный макияж.

Ксения Безуглова

@ksenia_bezuglova
Да, Ксения не просто «Мисс мира» — она «Мисс мира 2013 среди девушек на инвалидных колясках», и, в том числе поэтому, о ней тоже хочется рассказать.
Ксения стала инвалидом в результате несчастного случая: девушка попала в автомобильную аварию, будучи беременной. Отказываться от ребенка девушка не стала, родила чудесную дочь Таисию, а позже стала мамой еще двух детей: дочки Алексы и сына Никиты.
Ксения — активный общественный деятель, а посмотрите, как потрясающе она выглядит! Красивая, стильная, привлекательная — именно такие люди призваны вдохновлять, когда вдруг опускаются руки.

Оксана Федорова

@fedorovaoksana
Пожалуй, самая известная в России «Мисс мира». Оксана — мама двух детей: сына Федора и дочки Елизаветы. Кстати, сына Федорова воспитывает довольно строго: следит за его религиозным воспитанием и хочет, чтобы он построил карьеру в военной сфере.
Оксана довольно часто выступает на телевидении, ведет различные концерты, шоу и программы. За собой женщина следит и в свои 42 выглядит просто замечательно: все такие же длинные красивые волосы, точеная фигура и открытая улыбка.

Розанна Дэвисон

@rosanna_davison
В материнстве Розанна прошла очень сложный, извилистый и непростой путь. Ирландская «Мисс мира» пыталась забеременеть 14 (!) раз, и каждый из них заканчивался потерей. В результате у Дэвисон появилась дочь, которую родила ей суррогатная мать.
Однако, как по волшебству, после этого модель смогла забеременеть сама, и вот уже скоро станет мамой мальчиков-близнецов! Надо ли говорить, что такое долгожданное событие сделало Розанну еще краше: посмотрите, как чудесно она выглядит, как светится от счастья!
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Красота , Брэд Питт , Оксана Федорова
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