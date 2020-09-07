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Правила хранения косметики, о которых никто не знает 

Kdpconsulting.ru 4 часа назад
Правила хранения косметики, о которых вы не знаете
Фото: Kdpconsulting
Большинство женщин регулярно пользуется декоративной и уходовой косметикой, но умеете ли вы правильно хранить средства и обращаться с ними так, чтобы они не потеряли своих свойств и не стали опасными для здоровья?

1. Кремам не место в ванной

Несмотря на то, что ванная, пожалуй, самое удобное помещение для хранения косметики, держать средства в ванной комнате не рекомендуется. Теплый и влажный воздух создает идеальные условия для размножения болезнетворных микроорганизмов, поэтому крем в ванной портится быстрее. Уходовую косметику нужно хранить при комнатной температуре, лучше всего — на туалетном столике, защищенном от прямых солнечных лучей.

2. Соблюдайте герметичность

В плохо закрытое средство легко попадают частицы пыли, бактерии. В свободном доступе кислорода болезнетворные микроорганизмы быстро размножаются, и крем из полезного становится опасным намного быстрее положенного срока. Упаковки с дозатором оптимальным образом сохраняют косметику.

3. Холодильник — не лучшее место для большинства видов косметики

Слишком низкая температура, а также температурный перепад вредит средствам не меньше тепла и влаги. Исключением может быть органическая косметика без консервантов. Термальную воду тоже можно хранить в холодильнике, также как и средства с охлаждающим эффектом, например, маски для век против отечности.

4. Не трогайте руками

Кремы в баночках будут храниться лучше, если для их извлечения вы будете пользоваться специальным шпателем. Залезая в баночку пальцами, мы оставляем в креме микробы, даже если руки только что вымыты.

5. Не разбавляйте

Не стоит продлевать жизнь туши для ресниц, добавляя в нее воду — вы рискуете создать в тюбике питательную среду для микробов. Тушь, как правило, живет не более 3 месяцев. После засыхания с ней нужно расставаться. Разбавлять подсохший лак для ногтей жидкостью для снятия лака тоже не стоит — это продлит его жизнь ровно до следующего пользования и может плохо сказаться на здоровье ваших ногтей.

6. Мойте кисти, спонжи и аппликаторы

Сухая косметика — тени, румяна, пуда — служит долго. Уход за ней подразумевается своевременное очищение инструментов для ее нанесения — промывайте кисточки, спонжи и аппликаторы в мыльном растворе не реже 2 раз в неделю, оптимально — после каждого использования. Используйте для этого специальные приспособления, которые появились в косметических магазинах.

7. Запоминайте дату вскрытия средства

Новые, герметично закрытые средства хранятся куда лучше, тех, что уже находятся в пользовании. Запомните, а лучше — запишите прямо на баночке, когда вы начали использовать средство — следить за сроком годности будет легче.

8. Солнцезащитные средства не оставляют на следующий сезон

Как бы хорошо вы ее не хранили, косметика с солнцезащитным эффектом теряет свои свойства в течение года, поэтому беречь ее до следующего лета бессмысленно.

9. Косметика может испортиться раньше истечения срока годности

Чтобы это вовремя заметить, периодически проверяйте запах и консистенцию средств. Если срок хранения на упаковке еще не истек, это не означает, что продукт не годен. К примеру, губная помада хранится около двух лет, но чаще всего приходит в негодность намного раньше этого срока — ведь ей приходится постоянно контактировать с целой армией бактерий на ваших губах. Чтобы не упустить момент, когда помаду пора выбрасывать, обращайте внимание на ее запах и консистенцию. Появившиеся прогорклость и липкость — сигналы, что с помадой пора расстаться. Правило консистенции и запаха применимо ко всем видам уходовой и декоративной косметики, кроме сухих.

10. Держите парфюм в темном месте

Парфюмерия — долгожитель по сравнению с декоративной и уходовой косметикой, но и здесь есть свои нюансы. Чем больше спирта в средстве, тем дольше оно сохранит свои свойства. Туалетная вода может простоять на туалетном столике долгие годы, не изменяя запаха, а концентрированный парфюм может внезапно испортиться — эфирные масла, содержащиеся в духах в большом количестве, разлагаются под действием солнечных лучей.
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