Телеведущая снялась в полупрозрачном платье без белья

Британская телеведущая Аманда Холден (Amanda Holden) появилась в эфире телешоу Britain's Got Talent в полупрозрачном платье на голое тело и удивила поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети снимке 49-летняя знаменитость запечатлена в золотистом платье в пол с вырезами на спине и глубоким декольте. Наряд бренда Julien Macdonald выполнен из просвечивающего материала, за счет чего на фото видно, что Холден вышла в нем без белья. Она также надела телесные босоножки на каблуках. Публикация набрала больше 63 тысяч лайков.

@noholdenback

Образ телеведущей привел ее фанатов в восторг, о чем они написали ей в комментариях. «Вау! Сногсшибательна!», «Черт, ты выглядишь фантастически и горячо. Люблю тебя», «Смотреть шоу стоило ради твоего наряда», «Потрясающее тело 20-летней девушки. Расхитительница сердец!» — высказывались они.

В августе Аманда Холден появилась в эфире упомянутого телешоу в откровенном наряде. На размещенных в сети кадрах женщина запечатлена в брючном костюме белого цвета. При этом знаменитость надела приталенный пиджак на голое тело.