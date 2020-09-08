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Молодо выглядящая 55-летняя женщина раскрыла секрет своей привлекательности 

Lenta.ru 9 часов назад
Мать двух взрослых детей раскрыла секрет молодости
Фото: @tashphotography
Молодо выглядящая жительница английского графства Херефордшир раскрыла секрет своей привлекательности. Ее слова приводит издание Daily Mail.
55-летняя мать двух взрослых детей Мари Уорд призналась, что ежемесячные посещения косметолога помогают ей сохранять моложавый внешний вид. Кроме того, по утрам она наносит на лицо тональный лосьон, придающий ее коже свежесть и природное сияние.
Чтобы оставаться в форме, британка три раза в неделю ходит в спортзал на сайклинг — групповые тренировки на велотренажерах.

«Занятия даются мне непросто, но я занимаюсь в группе с чудесными женщинами, и музыка там такая зажигательная», — отмечает британка.

Также дважды в неделю у нее силовые тренировки.
Еще одним секретом моложавой внешности Уорд считает наращенные ресницы. «Теперь я выгляжу замечательно и без туши для ресниц, — утверждает женщина. — Просыпаешься утром, смотришь в зеркало, а ты уже почти собрана!»
Ранее сообщалось о 43-летней жительнице американского штата Калифорния, которую часто принимают за сестру ее 19-летнего сына. Женщина призналась, что ее моложавая внешность — заслуга косметолога.
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