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Фотография стюардессы с задранными вверх ногами в кабине пилотов удивила сеть 

Lenta.ru 8 часов назад
Снимок стюардессы с задранными ногами удивил Сеть
Фото: @cabin_crew_beauties
Фотография стюардессы, которая попозировала в самолете с задранными вверх ногами, удивила пользователей сети. Снимок опубликован в Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, владельцы которого освещают жизнь бортпроводниц по всему миру.
На кадре бортпроводница сидит лицом к приборной панели в кабине пилотов, положив на нее ноги. При этом на девушке надета униформа авиакомпании, состоящая из юбки миди голубого оттенка и белой рубашки, а также темные колготки и черные туфли на высоком каблуке.
«Такова жизнь стюардесс», — подписала она снимок.
Пользователи бросились восхищаться ее внешностью. «Ты очень красивая», «Какие потрясающие ноги», «Мне кажется, что самолетом управляют не так, но ты идеально вписываешься», «Ты просто очаровательна, и у тебя симпатичные ножки», — комментировали поклонники.
В сентябре популярная в социальных сетях стюардесса сфотографировалась в самолете, повиснув на багажной полке, и удивила поклонников. На фото девушка повисла вниз головой в салоне бизнес-класса, держась руками за край полки для ручной клади и вытянув голые ноги вперед к камере. При этом на ней надета униформа.
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