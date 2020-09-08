Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась 

Елена Красовская 4 часа назад
Смотрите ролик и узнайте, как изменилась звезда КВН Ольга Картункова. Ольга долго была одной из самых заметных звёзд клуба, и не только благодаря таланту и харизме, но и из-за габаритов: в те времена Ольга весила около 150 килограммов. Позднее квнщица взяла себя в руки и сбросила почти половину веса, превратившись в эффектную красавицу. Поклонники не уставали говорить любимице комплименты, но недавно Ольга разочаровала их, поскольку заметно поправилась.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Бузова обрадовала фанатов воссоединением с Манукяном.
Красота , Видео , Звёзды , Здоровье , Ольга Картункова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды с «грустным» бюстом
Звезды с «грустным» бюстом
Сын Валерии пожаловался на медовый месяц в Турции
Сын Валерии пожаловался на медовый месяц в Турции
«Титьки на сцену — это святое!»
«Титьки на сцену — это святое!»
Видео
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
04:49
Как отчистить батареи от пригоревшей пыли
Дом и сад
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
04:35
Чеченка-альбинос с гетерохромией стала звездой Сети
Дети
«Кто им будет покупать корм»
03:42
«Кто им будет покупать корм»
Звёзды
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
03:18
Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась
Красота Звёзды
Когда беруши становятся опасными
04:28
Когда беруши становятся опасными
Здоровье
Как по цвету определить калорийность яблок
02:46
Как по цвету определить калорийность яблок
Еда Здоровье
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
04:17
Что делать, чтобы не пахнуть по-старушечьи
Здоровье
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
03:10
Стало известно, когда Бари Алибасов разведется
Любовь Звёзды
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
11:45
Люди, превратившиеся в химер из-за пластики
Красота
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
07:52
Особенности тела, до сих пор озадачивающие ученых
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение