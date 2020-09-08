Постройневшая звезда КВН снова сильно поправилась 

Смотрите ролик и узнайте, как изменилась звезда КВН Ольга Картункова. Ольга долго была одной из самых заметных звёзд клуба, и не только благодаря таланту и харизме, но и из-за габаритов: в те времена Ольга весила около 150 килограммов. Позднее квнщица взяла себя в руки и сбросила почти половину веса, превратившись в эффектную красавицу. Поклонники не уставали говорить любимице комплименты, но недавно Ольга разочаровала их, поскольку заметно поправилась.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Бузова обрадовала фанатов воссоединением с Манукяном.