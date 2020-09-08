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Россияне сэкономили на развлечениях ради внешности после отмены режима изоляции 

Lenta.ru 5 часов назад
Россияне сэкономили на развлечениях ради внешности
Фото: РИА Новости
Россияне стали тратить меньше денег на развлечения и бросились в салоны красоты, клиники пластической хирургии и спа-центры после отмены режима самоизоляции. Статистические данные IT-компании «Эвотор» во вторник, 8 сентября, приводит «Комсомольская правда».
Сообщается, что выручка компаний в индустрии красоты в августе 2020 года практически достигла аналогичных показателей этого же периода прошлого года. Согласно данным аналитиков, обороты салонов красоты по стране сократились всего на два процента, при этом средний чек вырос на 12 процентов и составил 1715 рублей.

«Несмотря на падение платежеспособности россиян из-за пандемии, на красоте покупатели не экономили. Возросшие траты на услуги салонов красоты и парфюмерию компенсировали экономией на занятиях в фитнес-клубах, походах в рестораны, кинотеатры и туристических поездках», — прокомментировал ситуацию генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

Отмечается, что больше всего своим внешним видом озаботились жители Ленинградской области, где средний чек салонов вырос на 34 процента до 1622 рублей, а обороты увеличились на три процента. То же самое наблюдается и в Московской области: там оборот вырос на 16 процентов, а средний чек — на 18 процентов, до 1514 рублей. Рост выручки салонов также зафиксировали в Самарской, Новосибирской и Ростовской областях.
Примечательно, что обороты клиник эстетической медицины в минувшем августе превысили прошлогодние на четыре процента. В среднем на процедуры каждый клиент тратил чуть больше 11 тысяч рублей — на шесть процентов больше, чем в 2019 году.
О том, что россияне массово обратились за пластическими операциями после снятия ограничений, в июне заявил пластический хирург Дмитрий Эленшлегер.
«Женщины чаще всего задумываются о новой груди и ягодицах, некоторые получают такие операции в подарок от своих кавалеров. У мужчин сейчас пользуется популярностью операции по коррекции формы носа и ушей. Пригляделись к себе внимательнее, сидя дома, и, видимо, решили улучшить эстетический вид», — объяснил он.
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Красота , Андрей Романенко , Комсомольская правда
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