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Россияне сэкономили на развлечениях ради красоты 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Россияне сэкономили на развлечениях ради красоты
Фото: depositphotos.com
После отмены режима самоизоляции россияне стали экономить на развлечениях, но начали чаще ходить в салоны красоты, спа-центры и клиники пластической хирургии. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Выручка компаний в индустрии красоты в августе 2020-го почти достигла показателей прошлого года. При этом средний чек вырос на 12% и составил 1715 рублей.

«Несмотря на падение платежеспособности россиян из-за пандемии, на красоте покупатели не экономили. Возросшие траты на услуги салонов красоты и парфюмерию компенсировали экономией на занятиях в фитнес-клубах, походах в рестораны, кинотеатры и туристических поездках», — рассказал генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

Больше всего за своим внешним видом после снятия ограничений следят жители Ленинградской и Московской области. Кроме того, выручка салонов красоты выросла в Самарской, Новосибирской и Ростовской областях.
В клиниках эстетической медицины обороты превысили прошлогодние показатели на 4%. На процедуры клиенты тратили в среднем чуть больше 11 тысяч рублей.
Ранее "Рамблер" сообщал, что выяснилось, что съесть перед сном, чтобы сжечь жир.
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Красота , Андрей Романенко , Комсомольская правда
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