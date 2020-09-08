Россияне сэкономили на развлечениях ради красоты 

После отмены режима самоизоляции россияне стали экономить на развлечениях, но начали чаще ходить в салоны красоты, спа-центры и клиники пластической хирургии. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Выручка компаний в индустрии красоты в августе 2020-го почти достигла показателей прошлого года. При этом средний чек вырос на 12% и составил 1715 рублей.

«Несмотря на падение платежеспособности россиян из-за пандемии, на красоте покупатели не экономили. Возросшие траты на услуги салонов красоты и парфюмерию компенсировали экономией на занятиях в фитнес-клубах, походах в рестораны, кинотеатры и туристических поездках», — рассказал генеральный директор «Эвотора» Андрей Романенко.

Больше всего за своим внешним видом после снятия ограничений следят жители Ленинградской и Московской области. Кроме того, выручка салонов красоты выросла в Самарской, Новосибирской и Ростовской областях.

В клиниках эстетической медицины обороты превысили прошлогодние показатели на 4%. На процедуры клиенты тратили в среднем чуть больше 11 тысяч рублей.